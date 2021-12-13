AA

Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, her yıl çok sayıda turistin rotasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre kanyon içinden geçen Zarı Çayı çeşitli canlı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Kanyonda bir su samuru da görüntülendi. Bir süre suyun dışında bulunan su samurunun daha sonra girdiği suda yüzerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, bölgenin çok özel güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Kanyonun endemik bitki türlerine ev sahipliği yaptığına işaret eden Yaşar, daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Hasan Yaşayacak tarafından bulunan bitki türünün dünyada ilk kez keşfedilen bir tür olduğunun tespit edildiğini ve yeni keşfedilen türe "Küçük Asyalı Kanyon Eğreltisi" isminin verildiğini anlattı.

Yaşar, daha önce bölgede su samuru görülmediğini vurgulayarak, "Kanyonumuz bitkiler kadar çok sayıda canlıya da ev sahipliği yapıyor. Horma'da ilk kez bir su samuru görüldü. Ziyaretçilerimiz artık kanyondan geçerken suda yüzen su samuru da görebilecek" dedi.