Horma Kanyonu'nda en sessiz bayram

Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.
Doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısında artış yaşanan kanyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz Ramazan Bayramı'nı geçirdi.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çelik çivilerle kayalar üzerine inşa edilen yürüyüş platformu ile Horma Kanyonu'nun görülebilir hale geldiğini söyledi.
Pınarbaşı'nın doğa turizmi açısından çok özel bir yer olduğunu belirten Yaşar, "Maalesef bu bayram buruk, sessiz, sakin geçiyor. Şu anda Horma Kanyonu'nun girişinde bir mesire alanı projesi çalışması vardı. Bu zamana kadar bu projeyi tamamlayıp şu anda açılış heyecanını yaşıyor olacaktık. Koronavirüs nedeniyle ne yazık ki 2 ay önce çalışmalara ara verdik. Şartlar olgunlaştığında bayram sonu tekrar çalışmalara başlayacağız." dedi.
Horma Kanyonu'nun bayramlarda çok yoğun olduğunu dile getiren Yaşar, "Horma Kanyonu bu bayramda binlerce insanın geldiği, ziyaretçilerin olduğu güzel bir bayram geçirecekti. 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş platformu olan Horma Kanyonu'nun içerisi adeta doğal bir akvaryum görünümünde. İçerisinde barındırdığı binlerce bitki çeşidini ziyaretçileri ile buluşturup şenlikli bir bayram geçirecektik ama olmadı. İnşallah gelecek bayram bu bayramda yaşayamadığımızı yaşayacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Kanyonun çok özel olduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:
"İçerisinde kayalara çivilenerek geçilen bir ahşap platformu var. Proje Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırıldı. Böyle bir proje Türkiye'de zaten yok, dünyada da duymadım. İnşaat sırasında meşakkatli bir çalışma yapıldı. İçerisine sadece kanyoncuların girip çıktığı bir ortamda yüklenici çok zor şartlarda vidaları kayalara geçirerek ahşap platformu inşa etti. Bir ucundan diğer ucuna ahşap platformla geçilebilen Türkiye'de ve dünyada örneği olmayan muhteşem bir kanyon ortaya çıktı. Muhteşem bir yürüyüş platformu ortaya çıktı. Salgın sonrasında insanların bu doğal güzelliği yerleri görmeye geleceğini biliyoruz ve herkesi buraya davet ediyoruz."
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