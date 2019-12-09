"Horma Kanyonu da bunlar arasında yer alıyor. Pınarbaşı Belediyesi tarafından ajansımıza sunulan proje desteklenmeye hak kazandı. Horma Kanyonu'nu Türkiye ve uluslararası arenaya tanıtmak için biz de elimizden gelen desteği Belediyemize sunduk. Projenin 3 milyon 60 bin lira gibi bir bütçesi var. Kalkınma ajansı olarak yüzde 75'i olan 2 milyon 300 bin liralık destek veriyoruz. Pınarbaşı Belediyesi de kalan kısmını karşılıyor."