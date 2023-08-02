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        Haberler Sağlık Horlamaya karşı alabileceğiniz 6 kolay önlem

        Horlamaya karşı alabileceğiniz 6 kolay önlem

        Horlamak, hem kişi hem de yanındakiler için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Uyku kalitesini oldukça düşüren bu durum farklı sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir ancak durum böyle değilse birkaç basit değişiklik ile horlamanızı kontrol altına alabilirsiniz.

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 18:34
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        • 1

          FARKLI BİR UYKU POZİSYONU DENEYİN

          Sırt üstü pozisyonda uyumak, horlamayı körükleyebilir. Sırtüstü uyuduğunuzda, diliniz, boğazınızın arkasına doğru yayılır ve bu da uykunuzda horlamanıza neden olabilir. Bunun yerine farklı bir pozisyon tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.

          Gece fark etmeden bu pozisyona geçmemeniz için sizi uyandıracak birkaç yastığı arkanıza koyabilirsiniz. Ancak sırt üstü yatmayı seviyorsanız başınızı yüksek tutarak da dilinizin yayılmasını engelleyerek, horlamanın önüne geçebilirsiniz.

        • 2

          SİNÜSLERİNİZİ YIKAYIN

          Horlamanıza neden olacak durum burnunuzla ilgiliyse sinüslerinizi temizlemeniz gerekebilir.

          Sıcak bir duşun yanı sıra, tuzlu su veya bir ekonjestan burun spreyi kullanmak, mukus tabakasını temizlemenize yardımcı olacaktır.

        • 3

          KİLO VERİN

          Zaten zayıfsanız, horlamanızın nedeni muhtemelen kilo değildir. Ancak horlama sorunu, kilo almanızla beraber ortaya çıktıysa muhtemelen sorun da budur. Kilo alımı, özellikle boyun çevresinde, boğaza baskı yaparak horlamaya neden olabilir.

        • 4

          ALKOLÜ AZALTARAK SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

          Alkol veya diğer yatıştırıcılar, kaslarınızın daha sert bir şekilde gevşemesine neden olur ve bu da horlama olasılığınızı artırır. Özellikle yatmadan önceki 4-5 saat içinde alkol kullanmak, horlama olasılığınız artırır.

          Bununla birlikte, susuz kalmamak, sinüslerinizdeki sıvıların yapışkan hale gelmesine neden olur ve bu da sizi daha fazla horlamaya itebilir.

        • 5

          YASTIĞINIZI DEĞİŞTİRİN

          Yastığınız eskiyse, yastık kılıfını yıkamış olsanız bile horlamanıza neden olan alerjenler içerebilir.

          Üstelik, tozlu bir odanız varsa, alerjik reaksiyonlara yol açabilecek ve horlamaya neden olabilecek toz akarlarını çekecektir. Toz akarlarını uzak tutmamak için yastığınızı her 6 ayda bir değiştirmeniz önerilir.

        • 6

          BİTKİLERDEN YARARLANIN

          Okaliptüs ve nane yaprağı, horlamanızın önüne geçmek için bir anahtar olabilir. Biraz sıcak su kaynatın ve birkaç damla nane veya okaliptüs yağı ile birlikte bir kaseye koyun.

          Kâseyi başınızla birlikte bir havluyla örtün ve yatmadan önce birkaç dakika buharı içinize çekin.

          Bunu yapmak, yalnızca solunum yollarınızı temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda horlamanıza neden olabilecek herhangi bir iltihabı da azaltacaktır.

          Kaynak: The Fact Site

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