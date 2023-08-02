Horlamaya karşı alabileceğiniz 6 kolay önlem

FARKLI BİR UYKU POZİSYONU DENEYİN

Sırt üstü pozisyonda uyumak, horlamayı körükleyebilir. Sırtüstü uyuduğunuzda, diliniz, boğazınızın arkasına doğru yayılır ve bu da uykunuzda horlamanıza neden olabilir. Bunun yerine farklı bir pozisyon tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.

Gece fark etmeden bu pozisyona geçmemeniz için sizi uyandıracak birkaç yastığı arkanıza koyabilirsiniz. Ancak sırt üstü yatmayı seviyorsanız başınızı yüksek tutarak da dilinizin yayılmasını engelleyerek, horlamanın önüne geçebilirsiniz.