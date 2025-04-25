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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hopi'ye Effie Türkiye'den 2 altın ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Hopi'ye Effie Türkiye'den 2 altın ödül

        Kullanıcılarına 'Alışverişte kafa rahatlığı' vaadiyle, alternatif ödeme çözümü olarak sunduğu 'Harcamaya Hazır Limit' (Ha Ha Limit) ürününün lansmanı ile Hopi, Effie Türkiye'de 2 kategoride Altın Effie'nin sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:37
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        Hopi'ye Effie Türkiye'den 2 altın ödül
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        Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği'nin Effie Worldwide iş birliğiyle düzenlenen Effie Türkiye, bu yıl 17'nci kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

        Pazarlama, finans ve reklam teknolojilerini bir araya getiren Hopi, sevilen şarkıcı Teoman'ın reklam yüzü olduğu Harcamaya Hazır Limit (Ha Ha Limit) ürününün lansmanıyla 'Ünlü & Tanınmış Kişi Stratejik İş Birlikleri' ve 'Kartlar, Alternatif Ödeme Sistemleri ve Sadakat Programları' kategorilerinde Altın Effie kazandı.

        'Alışverişte Kafa Rahatlığı', Teoman'la anlatıldı

        Hopi'nin 'Ha Ha Limit' ürünü, kullanıcılara pratik ve avantajlı bir alternatif ödeme yöntemi sunuyor. Herhangi bir banka müşterisi olmayan, banka/kredi kartı kullanmayan, kredi kartı limiti bulunmayan veya limitini doldurmak istemeyen Hopi kullanıcıları, Kredim iş ortaklığı ve Param'ın yapay zeka destekli altyapısı ile geliştirilen Ha Ha Limit ile alışverişlerinde 60 güne kadar ödeme erteleme ve 12 aya varan taksit olanağına sahip oluyor.

        Farklı jenerasyonlara hitap eden tarzı ve rahat tavırlarıyla tanınan Teoman'ın rol aldığı Ha Ha Limit lansman filmi, alışverişlerde yaşanan ödeme endişesini Hopi'nin sunduğu çözümlerle nasıl 'kafa rahatlığı'na dönüştürdüğünü mizahi bir dille anlatırken, Teoman'ın esprili 'Şimdi aldık diye şimdi mi ödicez dostum' repliğiyle de 'Şimdi al Sonra Öde' ve 'Taksitli Öde' seçeneklerine vurgu yapılıyor.

        Ha Ha Limit ürününün lansmanı ile Hopi, yurt içinde ve global arenada önemli ödüllere layık görüldü. Ha Ha Limit lansmanı, “En İyi Ünlü Kullanımı” kategorisinde Kristal Elma'nın sahibi olurken; MMA Smarties Ödülleri'nde ise Türkiye'nin de dahil olduğu MEA (Middle East Africa) bölgesinde “Omnichannel Marketing” kategorisinde altın ödülle, MEA bölgesinde “Influencer/Celebrity Marketing” alanında ve Türkiye'de “Social Media Marketing” kategorisinde bronz ödüllerle taçlandırıldı.

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