Hopa'da çay hasadı imece usulüyle yapılıyor

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Artvin Girişimci Kadınlar Kurulu'nun öncülüğünde, çayın imece usulüyle toplanmasına karar verildi. Alınan kararla bir araya gelen çay üreticisi kadınlar, sırasıyla birbirlerine yardım ederek hasadı gerçekleştiriyor.
TOBB Artvin Girişimci Kadınlar Kurulu üyesi ve aynı zamanda çay üreticisi Sercan Özgen, işçi bulmakta zorlanan üreticiye destek için imece usulüyle çay toplam girişimini başlattıklarını söyledi.
Kovid-19'la mücadelede ülke olarak güzel bir birlik örneği sergilendiğini belirten Özen, "Biz de kurul olarak çay üreticisi kadınlara yardımcı olmak amacıyla kültürümüzün en güzel örneklerinden olan imece usulüyle yardımlaşmayı yeniden hayata geçirecek bir hareket başlattık. İmece usulüyle çay toplayacak kimsesi olmayan ya da işçi bulamayan üreticilerimize yardımcı oluyoruz." dedi.
Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek ise Karadeniz'deki en önemli tarım ürününün çay olduğunu ifade etti.
Üreticinin, Kovid-19 nedeniyle geçmiş yıllara oranla biraz daha zorlu bir hasat dönemi yaşadığını vurgulayan Akyürek, "Hopa demek, çay demek. Bizim geleceğimiz, ekonomimiz, umudumuz çay. Çay üretiminde ter döken herkese ekonomiye sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Akyürek, tarımın, Kovid-19 sonrası dünyada daha önemli bir hale geldiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Hopalılar, Kemalpaşalılar çayına sahip çıkıyor, hasatlarını kendileri yapıyor. Daha önce çayı yabancı işçilere toplatıyorduk. Salgın nedeniyle onlar bölgeye gelemeyince kendi iş gücümüzle bu süreci tamamlayacağız. Bu da paramızın bizde kalması demek. Ekonomi bizde dönecek. Bazen bu olumsuzlukları pozitife çevirmek bizim elimizde."
Çay üreticilerinden Neriman Özgen de 50 yıldır çay tarımıyla uğraştığını söyledi.
Son yıllarda çayı yabancı işçilere toplattıklarını ancak salgın nedeniyle bölgeye gelemedikleri için işin başa düştüğünü anlatan Özgen, "Vatandaşlarımızın desteğiyle çayımı topluyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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