HOP projesiyle öğrenciler hareket ederek İngilizce öğrenecek

Proje kapsamında birçok ilden Muş'a gelen İngilizce öğretmenleri, MŞÜ Eğitim Fakültesinde verilen 6 günlük eğitimlerin ardından görev yaptıkları okullarda yeni bir uygulamayla eğitim ve öğretime devam edecek.
Proje yürütücüsü Doktor Öğretim Üyesi Canan Demir Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında verilecek yeni öğretim tekniğinin, eğitimlerin daha kalıcı ve eğlenceli olmasını sağlayacağını söyledi.
İngilizce eğitimine yeni bir yaklaşımla devam etmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:
"MŞÜ'de gerçekleştirdiğimiz projeye birçok ilden öğretmenlerimiz ilgi gösterdi. İngilizce eğitiminde hedeflediğimiz yeni yaklaşımla beden eğitimi, spor ve İngilizce eğitimini birleştirerek çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Projenin bütçesi 100 bin lira. TÜBİTAK tarafından karşılanan bu bütçe ile öğretmenlerimizin hem konaklamasını hem de günlük iaşe bedellerini karşılıyoruz. Aynı zamanda eğitmenlerimizin yol ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Çeşitli illerde görev yapan öğretmenlerimiz sayesinde birçok öğrenciye ulaşarak yeni bir uygulamayla eğitim ve öğretime devam edeceğiz."
Projeye Ankara'dan katılan İngilizce Öğretmeni Merve Şahin ise okullarda önemli etkenin öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini aynı anda gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.
Bu anlamda projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "İngilizce Öğretmenlerinin en büyük tedirginlikleri ders içerisine hareketli etkinlikleri gerçekleştirmek. Çünkü ders ortamımızın bir kaosa dönüşeceğinden çok korkuyoruz. Bu anlamda burada gördüğümüz uygulamalar sayesinde bu hareketliliği ders içine nasıl entegre edebileceğimize dair çok güzel ve faydalı fikirler edindik. Öğrendiğim bu uygulamayı sınıfımda uygulayacağım." diye konuştu.
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