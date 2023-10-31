Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik 'Hop Dedim' ile albüm müjdesi - Magazin haberleri

        'Hop Dedim' ile albüm müjdesi

        Asil Slang, 8 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Kırmızı Kar' öncesi projeden ilk tekliyi dinleyiciyle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Hop Dedim' ile albüm müjdesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        3 Kasım'da yayınlanacak olan 'Hop Dedim', kontrolden çıkmış karmaşıklıklar içinde ne tür bir aksiyon alacağını kestiremeyen, etrafında olup bitenlere "Dur!" demek istese de engel olamayan bir ruh halini anlatıyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Sözlerin yazarı Asil Slang, aranjeyi prodüktör koltuğundaki Davinci ile paylaşıyor.

        'Hop Dedim', 3 Kasım'da dinleyiciyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Asil Slang

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Habertürk Anasayfa