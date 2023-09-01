HONOR, IFA’DA GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE IŞIK TUTUYOR!

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HONOR, IFA 2023'de en yeni modelleri ve çığır açan konseptleri ile katılımcıları günümüz teknolojisinde şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına hizmet eden teknolojiler yaratmayı hedefleyen HONOR, IFA’da tanıttığı yeni modelleri Magic V2 ve Magic V Purse ile akıllı telefonlar için yepyeni olasılıklar dünyasının kapılarını açarak kullanıcıların yaşam şekillerini dönüştürecek bir başka teknolojik devrime yol açıyor.

Teknolojinin sınırlarını aşma ve geleceğin olanaklarını keşfetme misyonuna her zaman sadık kalan HONOR, bunu sadece tüketici ihtiyaçlarını karşılayan cihazlar yaratarak değil, aynı zamanda tüketicilerin günlük hayatlarını şekillendirerek başarıyor.

İnsan odaklı bir marka olan HONOR, inovasyondan evrime giden yolda tüm akıllı telefonların ve akıllı cihazların geliştirilmesine Ar-Ge yetenekleriyle öncülük ediyor. Akıllı telefon sektöründe son trendler arasında yer alan katlanabilir modellere ileriye dönük vizyonu ile bambaşka bir boyut kazandırdığı en hafif ve en ince içe katlanabilir Magic V2 ve “Telefondan Çantaya” konseptiyle fark yaratan Magic V Purse modelleri tüketici elektroniğin arzu nesnesi olmayı hedefliyor. HONOR CEO'su George Zhao, "Unfold Tomorrow" başlıklı açılış konuşmasında, HONOR'un en hafif ve en ince içe katlanabilir akıllı telefonu Magic V2 de dahil olmak üzere en son insan merkezli yenilikleriyle markanın katlanabilir akıllı telefonları ana akım haline getirme hedefine vurgu yapıyor.

Çok çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen, yeni ve inovatif özel katlanabilir modeller HONOR Magic V2 ve HONOR Magic V Purse teknolojinin sınırlarını aşıyor. Bir donanım mühendisliği harikası olan Magic V2, tükenmez kalemden daha ince yapısı ve hafifliği ile katlanabilir cihaz kategorisinde fark yaratıyor.

Katlandığında sadece 9,9 mm ve açıldığında 4,7 mm ölçüleriyle dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir akıllı telefonu olma özelliğine sahip Magic V2, sadece 279 gram ağırlığıyla katlanabilir dünyanın amiral gemisi oluyor. İnce ve zarif kasasının içerisinde barındırdığı 5000mAh güçlü pili ve hızlı şarj özelliği ile amiral gemisi akıllı telefon deneyimi, geniş ekran ve taşınabilirlik açısından her iki dünyanın da en iyisini sunuyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de pazar lideri olmanın ardından yeni giriş yaptığı Türkiye pazarında da yenilikçi teknolojileri ile hızlıca yükseliyor. 100’den fazla pazarda insanları güçlendiren akıllı teknolojileri kullanıcılarla buluşturan HONOR, hayatta yapılan teknolojik seçimlerin sadece yaşam tarzını değil aynı zamanda kişinin kimliğini ve hayatını değiştirmesini hedefliyor.

HONOR fuarda gösterdiği tüm modelleri ve şovlarıyla akıllı telefonların artık sadece tüketici elektroniği cihazları olmaktan öteye geçtiğini ve birer arzu nesnesi olarak algılanarak ilgi odağı haline gelmesinin zamanının geldiğine vurgu yapıyor.

HONOR'un katlanabilir sektördeki liderliğini temsil eden katlanabilir bir diğer yeni modeli Magic V Purse ise tasarımı, kullanıcının kendi benzersiz tarzını sonsuz bir şekilde ifade etmesini olanak sağlayan özelleştirilebilir AOD tasarımı ve kayış seçenekleri ile bir el çantası ve katlanabilir telefonun buluşmasını simgeliyor.

Magic V Purse, telefona takılan tüyler, püsküller veya akıllı telefon sallandıkça tepki veren sallanan zincirler gibi el çantası aksesuarlarını telefon arayüzüne taşıyan özelleştirilebilir her zaman açık ekranı (AOD) sayesinde akıllı telefonları fiziksel birer moda ikonuna çeviriyor. Ayrıca özel kasa tasarımıyla yaratılan konsept model, bir çanta gibi omuza takılabiliyor ve özelleştirilebilir kayış ve zincir seçenekleri sunuyor.

Günümüzde fazlasıyla önem kazanan sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan HONOR V Purse, kayışlarında kullanılan vegan deri gibi sürdürülebilir malzemeler ile HONOR'un çevreye verdiği önemi de vurguluyor. Moda akımını fiziksel dünyayı aşıp dijital bir alana taşıyan konsept model, teknolojide stil ve kendini ifade etme konusunda sınırsız olanaklar sağlıyor. HONOR V Purse, çevreye duyarlı teknoloji kullanıcılarının hızlı moda tüketimini azaltmalarına yardımcı olurken, daha uzun süre kullanım ile satın alımın ve dolasıyla tüketimin azalmasına teşvik ediyor.

En iyi Kamera ve Donanımı bir araya getiren HONOR 90

Güçlü ürünleri ve fark yaratan inovasyonları ile herkes için akıllı bir dünya yaratan HONOR, dünya çapında ses getiren yeni modeli HONOR 90’ı da IFA katılımcılarıyla buluşturuyor. Türkiye’de satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgiyle karşılanan model, etkileyici 200MP Ultra Net Ama Kamerası ve göz konforu teknolojisi ile kategorisinin lideri oluyor.

HONOR 90, Dört Tarafı Kavisli Ekrana sahip özel tasarımı ve üst düzey teknolojisi ile eşsiz bir deneyim sunuyor. Kullancıların günü yakalamalarına ve heyecanlarını her an paylaşmalarına yardımcı olan HONOR 90, Olağanüstü kamera teknolojisi ve insan odaklı ekran çözümlerinden, sınıfının en iyisi donanım ve akıllı MagicOS sistemiyle son derece hızlı performansı kullanıcısına ulaştırıyor.

7.8[i] mm inceliği ve 183g[ii] hafif gövdesiyle tasarımda sınıf atlayan HONOR 90, Derinlemesine Güçlendirilmiş Cam ile güçlendirilen cihaz, kullanıcılarına uzun süreler boyunca sağlam bir şekilde eşlik edeceğinin güvenini sağlıyor.

Expert Imaging and Sound Association (EISA) tarafından verilen Best Buy Smartphone 2023-2024 ödülünü kazanan HONOR 90, Türkiye’de çok beğenildiği gibi dünya çapında da trend olan yeni rengi Buz Mavisi ile bu başarıyı kutlamak adına IFA katılımcılarıyla paylaşıyor.

[i] Veriler HONOR laboratuvarlarından alınmıştır. Gerçek boyutlar yapılandırmaya, üretim sürecine ve ölçüm yöntemine bağlı olarak değişebilir. Telefonun kalınlığına (7,8 mm) kamera çıkıntısı dahil değildir.

[ii] Veriler HONOR laboratuvarlarından alınmıştır. Toplam ağırlığa pil dahildir. Gerçek ağırlık, ürün konfigürasyonları, üretim süreçleri ve ölçüm yöntemlerine bağlı olarak değişebilir.

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