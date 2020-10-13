HONOR Choice ailesinin yeni üyesi "True Wireless Earbuds"

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan firma, herkes için akıllı yaşam stratejisi kapsamında kullanıcılara farklı ürün kategorilerinde yenilikler sunmaya devam ediyor.
HONOR ve endüstri lideri üreticiler tarafından ortak geliştirilen yeni akıllı ekosistem ürünleri serisi HONOR Choice kapsamında tanıtılan bütçe dostu kablosuz kulaklık True Wireless Earbuds, müzik ve eğlenceden kopamayanları hedefliyor. True Wireless Earbuds’la birlikte teknoloji meraklıları, tek şarjda 6 saate kadar müzik, 4 saate kadar da kesintisiz görüşme imkanına kavuşuyor. Kulaklık, gün içinde 3 defa şarj edebilecek kapasiteye sahip bataryasıyla birlikte kullanıcılara 18 saatlik ek eğlence imkanı tanıyor. Toplamda 24 saatlik ses oynatma süresiyle, gün boyunca rahat bir kullanım sunuyor.
- Bluetooth 5.0 teknolojisi ile üst düzey performans
7 milimetrelik kompozit diyafram hoparlörlere sahip olan True Wireless Earbuds, vurucu bas ve net seslerle büyüleyici bir dinleme deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan kablosuz kulaklık, özellikle birden fazla akıllı cihaza sahip olan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bluetooth 5.0 sayesinde gecikmeyi 130 milisaniyeye kadar indirebilen True Wireless Earbuds, oyun oynayanlar için de avantajlı. İçerisinde yer alan iki mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisi ise gürültü ortamlarda bile sesinizin net olarak aktarılmasını, kaliteli telefon aramalarını mümkün kılıyor.
- Rahat, dayanıklı ve akıllı
Kulaklık, ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda ve hareketli yaşam tarzına sahip kullanıcılar için bile kulağa güvenli şekilde oturuyor. IP54 sertifikasına da sahip olan kablosuz kulaklık, bu sayede sıvı dökülmeleri ve toza karşı da dayanıklılık sağlarken, sezgisel dokunmatik kontroller ve sesli asistan desteğini de içerisinde barındırıyor.
HONOR’un akıllı telefon ve çevresinde ona bağlı aksesuarlardan oluşan “1+8+N” IoT stratejisinin “N” kısmını temsil eden HONOR Choice serisi spor, eğlence, teknoloji ve ulaşım gibi kategorilerde sunacağı cihazlarla, kullanıcılarının günlük yaşamlarında kesintisiz ve akıllı bir deneyim sunmayı hedefliyor.
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