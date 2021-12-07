Bu telefon vlog için tasarlandı

HABERTURK.COM

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, merakla beklenen akıllı telefon modeli HONOR 50’nin Türkiye pazarında satışa çıktığını duyurdu.

Qualcomm'un Snapdragon 778G işlemcisine sahip olan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan HONOR 50, 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerasından oluşan dörtlü arka kamera sistemiyle geliyor.

90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası olan telefon, ön ve arka kameraları aynı anda kullanan altı çoklu-video çekim moduyla kameralar arasında geçiş yapılabiliyor.

KABLOSUZ KULAKLIKLARI MİKROFON OLARAK KULLANILABİLİYOR

Google servisleriyle HONOR 50, videolardan fotoğraf çekebilmeye ve tüm çekimlerde kamera özelliklerinde yer alan önceden ayarlanmış video hikayesi şablonlarını kullanabilmeye olanak sağlıyor. Ayrıca, içerik üreticiler daha iyi bir vlog (video blog) deneyimi için bluetooth üzerinden bağlanan kablosuz kulaklıkları, video çekimi sırasında kablosuz mikrofon olarak kullanılabiliyor.

2340x1080 yüksek çözünürlük bulunan HONOR 50’nin OLED ekranı 6.57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip. 1.07 milyar rengi gösterebilen bu ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor.

HONOR 50, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ile bir oyun performansı da sunuyor. 4300 mAh pil kapasitesi olan telefon, ayrıca 66W HONOR SuperCharge teknolojisiyle birlikte verilen şarj cihazı kullanılarak bataryanın 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor.

KAMPANYALI FİYATI 9999 TL

Yapılan açıklamaya göre Buz Kristali, Zümrüt Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı renk seçenekleriyle HepsiBurada.com üzerinden satışa sunlan HONOR 50’nin fiyatı ise kampanyalı paketleri ile birlikte 9 bin 999 TL olarak belirlendi.

​​7 - 14 Aralık tarihleri arasında HepsiBurada.com’dan HONOR 50 almak isteyen kullanıcılar HONOR 50 ile birlikte akıllı saat HONOR Magic Watch 2’yi 9 bin 999 TL kampanyalı fiyatı ile satın alabilecekler. 14 Aralık’ta başlayıp, ay sonunda kadar devam edecek bir diğer kampanyada ise HONOR 50, HONOR Earbuds 2 Lite ile birlikte yine 9 bin 999 TL fiyatından satışa sunulacak.