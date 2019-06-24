Honor, dört kameralı yeni akıllı telefonu Honor 20 Pro ile kendi rekorunu kırdı. Çin'in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong'un yıl ortası online alışveriş festivali "618" kapsamında 18 Haziran günü satışa sunulan cihaz, satışa girdiğinde 3 saniye içinde 100 milyon Çin Yuanı (85 milyon TL) değerinde sipariş aldı.

Honor N serisi akıllı telefon ailesinin yeni amiral gemisi olan cihaz, 6,26 inç All-view ekranı, 7 nm Kirin 980 AI yonga seti ve çift NPU ile dikkat çekiyor.

Dünyada ilk kez bu cihazda kullanılan Dinamik Holografik cam tasarımı, ön yüzde yüzde 91,6'ya ulaşan ekran kasa oranıyla buluşunca ortaya farklı bir dizayn çıkıyor. Parmak izi okuyucunun sağ kenara konumlandırılması gibi akıllı tasarım tercihleri, Honor 20 Pro sahiplerine kullanım kolaylığı sunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 48 MP DÖRT KAMERA

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğraf tutkunu kullanıcılara "Mucizeyi Yakala" sloganıyla ulaşan Honor 20 Pro, DxOmark performans testlerinden 111 puan alan ve ikinci sıraya yerleşen kamerasıyla düşük ışıklı ortamlardan uzak sahne çekimlerine kadar pek çok kullanım senaryosunda net fotoğrafı yakalıyor. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lense sahip 48 MP AI Dört Kamera teknolojisi, en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor.

Honor N serisi telefonlar yakında Türkiye piyasasında da teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.