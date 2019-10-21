21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yöneticileri, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolarda dün polisin bir camiye toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli su sıkması nedeniyle, kentte yaşayan Müslümanlardan özür diledi.
Baş Yönetici Carrie Lam ve kentin emniyet müdürü Stephen Lo Wai-chung ile birlikte söz konusu camiyi ziyaret etti.
Lam ve Wai-chung ziyaretin ardından yorum yapmadan camiden ayrılırken, Hong Kong İslam Toplumu Fonu Fahri Sekreteri Saeed Uddin, olayda caminin zarar görmediğini, dolayısıyla bir sorun olmadığını söyledi. Uddin, "Sadece, yapmamaları gerekiyordu. Özür dilediler, biz de kabul ettik" dedi.
Muhalif milletvekili Jeremy Tam'in paylaştığı videoda, dünkü protesto sırasında, TOMA'yla caddeden geçen polisin caminin kapısı önünde duran bir grup insanın üzerine aniden mavi boyalı su sıktığı görülüyor. Olayda caminin ön merdivenleri, metal kapısı ve önündeki yaya kaldırımı maviye boyanmıştı.
Hong Kong'ta 300 binden fazla Müslüman yaşıyor. Kentte 5 cami ve 2 Müslüman mezarlığı bulunuyor.
HIZ KESMİYOR
Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.
Yasa görüşülürken Meclis'te kavga çıkmış, haziranda yasaya yönelik yoğun protestolar başlamıştı.
Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.
Göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.
Lam'in 4 Ekim'de maskeli katılımı yasakladığı protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.
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