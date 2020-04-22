Hong Kong’un "mini kabinesinde" 5 makamda değişim

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Radyo Television Hong Kong’un (RTH) haberine göre, Baş Yönetici Lam, bölgede yönetim kabinesi olarak bilinen “mini kabinede”, Anayasa ve Ana kara İşleri, Kamu Hizmeti Bürosu, İçişleri, İnovasyon ve Teknoloji Bürosu, Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosunun sekreterlerinin değiştiğini bildirdi.
Lam, söz konusu makamlardaki eski sekreterlerin görevlerinden alınmasının bir çeşit cezalandırma olmadığını savunarak, kabinedeki değişiklik kararının birkaç günden fazla süren bir süreç olduğunu belirtti.
Çin Devlet Konseyi de, Baş Yönetici Lam’in önerdiği söz konusu kabine değişikliğini onayladı.
Hong Kong basını değişimin geçen yıl haziran ayında "suçluların Çin’e iadesi tasarısı"na karşı başlayan protestolarla ilgisi bulunduğunu ve bu değişimin Çin hükümetinin bölgedeki etkisini artırma hamlesi olduğunu öne sürüyor.
- Hong Kong’da değişim rüzgarı
İade tasarısına karşı Haziran 2019’da başlayarak bölgede zaman zaman bir milyonu aşkın kişinin katıldığı büyük protestolara dönüşen gösteriler, Hong Kong’da bazı makamlarda yetkililerin değişimini de beraberinde getirdi.
Çin Devlet Konseyi, bölgede ilk olarak Kasım-2019’da, polis şefini değiştirmiş ve Hong Kong Polis Gücü Komiserliğine Chris Tang Ping-keung'ü atamıştı.
Atama sonrası Hong Kong Polis Gücünün "Gurur ve önemle hizmet ederiz" sloganı, "Şeref, sorumluluk ve sadakatle hizmet ederiz" şeklinde değiştirilmişti.
Ocak ayında ise Çin’in, Hong Kong İrtibat Bürosu Direktörü Vang Cıming’in yerine, Çin Komünist Partisi Eski Şansi Eyalet Sekreteri Luo Huining atanmıştı.
Hong Kong basınındaki haberlerde, "Çin hükümetinin, eski Direktör Vang'dan, zengin ve elit kişilerle takılarak, kendini halktan izole etmesi nedeniyle memnun olmadığı" yönünde iddialara yer verilmişti.
Hong Kong’da söz konusu iki değişimden sonra polisin gösterilere müdahalesi sertleşmiş, bölgede muhaliflere yönelik gözaltı operasyonları ise son dönemde artmıştı.
Bölgede geçen hafta demokrasi yanlısı 13 aktivist, ilgili yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Aralarında eski milletvekilleri, aktivistler ve bir medya patronunun da bulunduğu 13 kişi, "yasa dışı toplantı ve protesto düzenlemek, örgütlemek ve protestoya katılmakla" suçlanıyor.
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