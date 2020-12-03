Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai dolandırıcılıkla suçlandı

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Next Digital şirketine ait büronun kira sözleşmesinin süresinin ihlal edildiği yönündeki suçlamalarla bağlantılı olarak Lai ve Next Digital'ın iki yöneticisi mahkemeye çıkarıldı.

Lai ve şirket yöneticileri, dolandırıcılıkla suçlanırken, 73 yaşındaki medya patronunun davası 16 Nisan'a ertelendi ancak kefaletle serbest bırakılması talebi kabul edilmedi.

Hong Kong polisi dün isim vermeden üç kişinin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını, içlerinden birinin, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiğinden de şüphelenildiğini, bununla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

Apple Daily gazetesini çıkaran Next Digital'ın sahibi Lai ve 10 çalışanı, 10 Ağustos'ta da ulusal güvenlik yasasını ihlal etmek ve yabancı ülkelerle gizlice iş birliği yürütmek suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak iki gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Lai'nin gözaltına alınmasına ABD'den ve Avrupa Birliği'nden (AB) tepki gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, muhalif iş adamının "Hong Kong halkı için iyi işler isteyen bir vatansever olduğunu" açıklamış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de gözaltıların, yeni güvenlik yasasının ifade özgürlüğü ve basını bastırmaya yönelik kullanıldığına dair endişeleri tetiklediğini kaydetmişti.

Polis ekim ayında Lai'in ofisine baskın düzenlemiş, yardımcısı Mark Simon, memurların, Lai'nin avukatlarını beklemeden bazı belgelere de el koyduğunu söylemişti.

Apple Daily gazetesi, 1 Temmuz'da ulusal güvenlik yasası için "bölgenin özerkliğine son darbe" ifadesini manşete taşımıştı.

Hong Kong'da dün de suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden 24 yaşındaki Hong Konglu aktivist Joshua Wong, Agnes Chow (23) ve Ivan Lam (26) hapis cezalarına çarptırılmıştı.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.