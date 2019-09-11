Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un yöneticileri Türk ev ve mutfak sanayicileri ile buluşmak için Türkiye'ye geldi. Hong Kong'da yaklaşık bin 250 firmanın katılacağı ve 26 bin uluslararası ziyaretçinin beklendiği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın Türk firmalarına Asya'ya açılmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Mega Show’un organizatör firması Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung dünyanın önde gelen tüm global alıcılarının bu fuardaki yerini alacağını söyledi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de fuara beşinci kez katıldıklarını ve katılımcı sayılarının her yıl arttığını söyledi.

"TÜM DÜNYADAN ALICILAR GELECEK"

Mega Show'un organizatör firması Comasia Limited'in kurucu direktörlerinden Peter Cheung fuara yaklaşık bin 250 firmanın katılacağını ve 26 bin uluslararası ziyaretçinin beklendiği söyledi.

Fuarın, Türk firmalarına Asya'ya açılmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Cheung, dünyanın önde gelen tüm global alıcılarının bu fuardaki yerini alacağını vurguladı.

Mega Show için Türkiye'de sektörün önde gelen isimleri ile buluştuklarını anlatan Cheung, Türkiye'den her geçen sene daha yoğun bir katılım olduğu, yaptıkları temaslarda da ilginin devam ettiğini gördüklerini aktardı.

Cheung, "Bu fuar dünyada kalite ve fiyat olarak kendini kanıtlamış Türk ev ve mutfak sektörü için önemli bir fırsat sunuyor. Fuara katılan firmalar Avrupa ve ABD'den alım yapmaya hazır çok sayıda global alıcının yanı sıra Çin ve gelişmekte olan Asya ülkelerinden alıcılarla temasa geçebiliyor. Türk ihracatçıları için, fuar, pazar erişimlerini genişletmeleri ve işlerini hızlı büyütmeleri için ideal bir platform sunuyor." diye konuştu.

Mega Show Fuar serilerinin her yıl 130'dan fazla ülke ve bölgeden 50 binden fazla uluslararası alıcıyı çektiğini vurgulayan Cheung, Hong Kong ve Güney Asya tedarik turuna çıkan tüm global alıcılar için buluşma noktası haline geldiklerini ifade etti.

Comasia olarak Mega Show serileri dışında ikisi Tayland ve biri Almanya'da olmak üzere 3 ayrı fuar organizasyonu daha yaptıklarını anlatan Cheung, bu fuarlara toplamda 4 bin 700 firmanın ve 60 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini aktardı.

Mega Show fuar serilerinin Çin'de yapılan Canton Fuarı'ndan sonra bölgenin en kapsamlı fuar hareketliliği olduğunu ve sadece uluslararası alıcılarla buluşmak değil aynı zamanda Asya pazarına girmek için büyük fırsat yarattığını vurgulayan Cheung, geçen sene fuarda 51 bin 500 alıcıyı ağırladıklarını belirtti.

Bu fuarların 1992 yılından bu yana yapıldığını belirten Cheung, Türk firmaları için de yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarını kuvvetlendirmek için çok önemli bir şans olduğunu kaydetti.

Mega Show Housewares&Kitchen Fuar'ı 20-23 Ekim tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenecek.

E-TİCARET FUARI GELİYOR

Comasia olarak Mega Show serileri dışında ikisi Tayland ve biri Almanya'da olmak üzere 3 ayrı fuar organizasyonu daha yaptıklarını anlatan Cheung, bu fuarlara toplamda 4 bin 700 firmanın ve 60 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini aktardı.

Cheung, Comasia'nın Çin’in hızla büyüyen online alışveriş tüketici pazarına ve sınır ötesi e-ticaret işine dokunmak için Çin'de bir veya iki yıl sonra yeni bir sınır ötesi e-ticaret fuarı düzenlemeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de, EVSİD olarak Mega Show Fuarı’na bu yıl beşinci kez katılacaklarını ve her geçen gün katılımcı sayılarının arttığını söyledi. Önder, "Hong Kong'daki fuar, Çin Guanzou da düzenlenen Canton fuarının hemen öncesine denk gelmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanından alıcılar tarafından ziyaret ediliyor. Canton fuarının en önemli olan 2. fazı sadece Çinli üreticilere açık ve Türk firmaları veya diğer Asya ülkelerinden üreticiler bu fuarda yer alamıyor. Bu nedenle biz Mega Show fuarına katılarak Canton fuarına gelen ziyaretçilere de ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Önder, şöyle devam etti:

"Çin'in zorlu vize süreçlerine karşın Hong Kong'a Türkiye dahil birçok ülke ziyaretçisi vizesiz girebiliyor. Oteller ve restoranlar batı standartlarında ve Mega Show fuarını ziyaret edip üreticilerle iş görüşmesi yapmak çok daha konforlu. Fuar idaresi her yıl olduğu gibi ithalatçı firmalara konaklama ve diğer harcamaları için destek veriyor ki bunlar da çok önemli. Fuarı ziyaret eden alıcılar ilk etapta kayıt olduklarında VIP statüsü alıyorlar ve fuarı ilk ziyaret ettikleri gün 100, ikinci ve üçüncü günlerde 125'er olmak üzere toplamda 350$ nakit iade alabiliyorlar. Ayrıca fuar idaresi alıcılar ile katılımcı firmaları bir araya getiren iş görüşmeleri hizmetini de ücretsiz sunuyor. Bu nedenle Mega Show un ziyaretçisi her geçen yıl artıyor."

Mega Show'un bir satış fuarı olduğuna dikkat çeken Önder, fuara gelen ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğunun satınalma kararını fuarda verdiğini ve katılımcıların siparişle döndüğünü kaydetti. Önder, "Biz katılımcılarımız ile görüştüğümüzde Amerika, Meksika, Arjantin, Portekiz Avustralya gibi çok farklı pazarlardan alıcılardan sipariş aldıklarını belirtiyorlar. Her geçen yıl da fuar bizim için daha verimli hale geliyor. Bu nedenle bizim sektörümüz için Mega Show vazgeçilmez bir konumda." dedi.