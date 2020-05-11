Hong Kong yönetimi öğrencileri "zehirleyen" müfredatları gözden geçirecek

AA

Yerel bir gazeteye konuşan Baş Yönetici Lam, kentte "bazı kişilerin öğrencileri yanlış ve ön yargılı bilgilerle beslediğini ve öğrencileri zehirlenmekten korumanın önemli olduğunu" söyledi.

Lam, okullarda "Liberal Çalışmalar" gibi bazı derslerden endişe duyduğunu belirterek, yıl sonunda bu derslerin nasıl öğretilmesi gerektiği konusunu ele alacaklarını ifade etti.

Eğitim sisteminin "kapısız tavuk kümesi"ne dönüşemeyeceği değerlendirmesinde bulunan Lam, birilerinin kapıyı tutması ve sorun çıkarsa çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Lam'ın açıklamalarının Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen protestoların ardından gelmesi dikkati çekti.

Hong Kong’da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesinin ardından hükümet karşıtı protestolar dün de kendini göstermişti. İki gün boyunca en az 10 alışveriş merkezinde toplanan protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Olayların ardından polisin 200'ün üzerinde protestocuyu gözaltına aldığı açıklanmıştı.

Hong Kong'da tarih dersi de Çin basınında tartışmalara neden olmuştu. Hong Kong'daki okullarda, Afyon Savaşı'nın (1840-1842) İngiltere'nin Çin'de afyonu yasaklamak için bu ülkeye karşı savaş başlattığı şeklinde öğretildiği belirtilen Çin basınında, bu konudaki yanlışların düzeltilmesi gerektiği savunulmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi olan Hong Kong, Çin'in "Afyon Savaşı"nı İngiltere'ye karşı kaybetmesinden sonra 1842'de bu ülkeye devredilmişti.