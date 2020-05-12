Hong Kong yönetimi, Çin Milli Marşı tasarısına öncelik verecek

Radyo Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen hafta Yasama Konseyinin (yerel meclis) İçişleri Komitesine, eski başkanı ve hükümet yanlısı delege Starry Lee’den, Çin Milli Marşı tasarısının komitede ele alınmasına öncelik verilmesini talep etti.
Hükümetin, Lee’den söz konusu tasarısının ikinci okumasına Yasama Konseyinde devam etmesini istediğini belirten Lam, bu kararıyla 6 aydır başkanı seçilemeyen ve tasarıları inceleyemeyen İçişleri Komitesine kimin başkanlık edeceğine de karar verdi.
Komiteye kimin başkanlık edeceği konusu, muhalefet ve hükümet yanlısı delegeler arasında tartışmalara neden oluyordu.
Hong Kong Yasama Konseyinde bir tasarının yasalaşması, 3 ayrı okuma üzerinden yürütülüyor. Birinci okumada, tasarıya ilişkin bilgi verilirken, ikinci okumada tasarı üzerinde fikir alışverişi yapılarak itirazlar değerlendiriliyor.
Tasarı, üçüncü okumanın ardından Yasama Konseyinde oylanıyor ve Baş Yönetici'nin imzasıyla yasalaşıyor.
- Hong Kong meclisinde yetki kavgası
Hong Kong Yasama Konseyi bünyesinde yasaların incelemesinden sorumlu ve 6 aydır başkanı seçilemeyen komiteye kimin liderlik edeceği tartışması, geçen hafta muhalefet kanadıyla hükümet yanlıları arasında tartışmaya yol açmıştı.
Komitenin eski Başkanı Starry Lee’nin kürsüye çıkarak başkanlığı kendisinin yürüteceğini açıklaması sonrası iki taraf arasında arbede yaşanmış, bir delege yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
- Çin Milli Marşı
Çin hükümeti, Kasım 2017’de ülkenin Milli Marş'ına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti.
Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong’da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.
"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.
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