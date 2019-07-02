Hong Kong'un Çin'e devrinin 22. yılı: Hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
155 yıl İngiltere'nin sömürge yönetimi altındaki Hong Kong'un özerk yönetim koşuluyla Çin'e devrinin 22. yıl dönümünde düzenlenen gösterilerde, protestocular ve polis arasında çatışma çıktı.
Bazı protestocular metal el arabası ve çubuklar kullanarak hükümet binasına girmeye çalıştı, binanın camları kırıldı.
Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak binlerce gösterciyi dağıtmaya çalışsa da sokaklara çıkanların sayısı gittikçe artıyor.
13 polisin ise muhtemelen lavabo açıcı sıvı bir malzemeye maruz kalmalarının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Protestocuların camları kırmaya çalıştığı sırada 100 kadar çevik kuvvet polisi de çatlayan camın arkasında siper aldı.
Bayrak merasiminin yapılacağı resmi töreninin düzenleneceği fuar ve kongre merkezine yoğun bir şekilde polis konuşlandırılırken göstericiler tören alanına giden yolları kapadı.
Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz kolonisi.
Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girdi ancak Hong Kong halkının kendi yasaları ve sivil özgürlükleri bulunuyor.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle son birkaç haftadır gösteriler düzenleniyor.
Reuters haber ajansına konuşan 24 yaşındaki protestocu Chen, barışçıl gösterilerin son yıllarda "işe yaramadığını gördükleri için insanların daha aktif bir hale geldiğini" söyledi.
2014 yılındaki Şemsiye Devrimi olarak isimlendirilen öğrenci gösterileri sırasında aktif bir şekilde katılım sağlayan Nathan Law, göstericilerin temel amacının Çin'deki merkezi hükümetin söylemini değiştirmek olduğunu aktardı.
Çin'in desteklediği Hong Kong lideri Carrie Lam'e tepki gösteren binlerce kişi son üç haftadır sokaklardaydı.
Hong Kong'dakilerin yargılanmak için Çin'e gönderilmesini öngören ancak şimdilik askıya alınan yasa tasarısı, Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmak için attığı son adım olarak görülüyordu.
O yüzden göstericiler Lam'in istifa etmesini talep ediyordu.
Diğer yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Hong Kong ile ilgili ifadelerine Çin'den tepki geldi.
Jeremy Hunt, Pazar günü yaptığı açıklamalarda, Hong Kong'un Çin'e devredilmesinin ardından Hong Kong'un nasıl yönetileceğine dair Çin ile ortak imzaladıkları deklarasyonun halen geçerli olduğunu söyledi. Hunt, son gösterilerin bu deklarasyonun önemini ortaya çıkardığını ve İngiltere olarak halen arkasında olduklarını belirtti.
Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, İngiltere'nin "artık hiçbir şekilde Hong Kong'dan sorumlu olmadığını ve Hong Kong'un Çin'in içişleri olduğunu" dile getirdi.
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