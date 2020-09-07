Hong Kong'taki eylemlerde 12 yaşında bir çocuğun gözaltına alınması tepkilere sebep oldu

Hong Kong polisinin, seçimlerin ertelenmesi kararına karşı yapılan protestolarda 12 yaşındaki bir kız çocuğunu sert bir müdahale ile gözaltına alması tepkilere sebep oldu.
Sosyal medyada paylaşılan videoda polisin sert müdahalesi görülüyor. Ailesi yaptıkları açıklamada, çocuğun yaralandığını aktardı.
Gözaltına alınan çocuğun annesi, polislerden şikayetçi olacağını söyledi. Anne, kızının 20 yaşındaki oğlu ile beraber kırtasiye malzemeleri satın almak için dışarıda olduğunu ve bu esnada da polisten korkup kaçtığını ifade etti.
Olayın ardından Hong Kong polisi, kız çocuğunun gözaltına alındığını doğruladı. Yapılan açıklamada gözaltının çocuğun şüpheli bir şekilde polisten kaçması sebebiyle yapıldığını söylenirken, memurların çocuğu gözaltına alırken gerekli asgari gücün kullanıldığı belirtildi.
Hong Kong hükümeti, halkın polisin protestolara katılmama yönündeki çağrıları görmezden gelerek salgınla mücadele çabalarını riske attığını söyledi. Dün akşam yapılan açıklamada hükümet protestoları kınarken, "Polis bugün haklı görevlerini yerine getirdi ve suçluları yakalamak için kararlı adımlar attı" dedi.
Merkezi Hükümet İletişim Dairesi protestocuları "savaşı yeniden ateşlemek" ile suçladı.
Sözcü, söz konusu protestolara sebep olan yasanın uygulanmasından bu yana "Hong Kong toplumu kaostan düzene doğru olumlu bir değişim geçirdi" dedi.
Dünkü eylemler esnasında 298 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ulusal güvenlik yasasına göre bugüne kadar en az 25 kişi tutuklanmasına karşın, yalnızca bir kişi suçlandı.
Hong Kong'ta bir süredir Ulusal Güvenlik Yasası karşıtı protestolar sürüyordu. Yasa ile Çin, Hong Kong'ta 'terörist' ve 'ayrılıkçı' olarak tanımlayacağı eylemlere yönelik yaptırım kararı aldı.
1997 yılında Çin yönetimine özerklik garantisiyle dahil olan Hong Kong'ta bu yasaya, vaatleri baltaladığı ve bölgeyi daha da otoriter bir yapının altına soktuğu gerekçesiyle karşı çıkıldı.
Protestolar salgın sebebiyle son aylarda durulmuştu.
Ancak, Hong Kong lideri Carrie Lam'ın koronavirüs salgını sebebiyle bölgedeki seçimleri 1 yıl süreyle ertelediğini duyurması normal şartlar altında dün sandığa gidilmesi gereken kentte protestolara sebep oldu.
Hükümet, gecikmenin arkasında siyasi bir gerekçe olmadığı konusunda ısrar ediyor. Muhalefet ise koronavirüs salgınını bahane edildiği görüşünde.
Seçim, Pekin yönetiminin koyduğu Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından ilk resmi seçim olacaktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!