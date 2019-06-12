Hong Kong protestoları - Polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti: En az 22 yaralı

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısını protesto gösterileri geniş katılımla sürüyor. Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Hong Kong polisinin uzun yıllardır ilk kez plastik mermi kullandığı müdahalede en az 22 gösterici yaralandı.
Protestocular bazı hükümet binalarının çevresindeki ana yolları kapadı, bazı göstericiler ise polise tuğla fırlattı.
Hong Kong hükümetinin tartışmalı yasa hakkındaki son kararını 20 Haziran'da vermesi bekleniyor.
Ancak Yasama Konseyi (LegCo) tasarı hakkında bugün yapılması beklenen ikinci toplantısını erteledi.
Çin yanlısı olan LegCo toplantının daha sonra yapılacağını belirtti ancak tarih vermedi.
Katılım yoğun olsa da bugüne kadar büyük oranda sakin geçen protesto, göstericilerin hükümet binalarına yaklaşmak istemesi üzerine zaman zaman polisle çaıtşmaya döndü.
Polis göstericileri durdurabilmek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.
Polisin hükümet binaları çevresinde üzerinde "Uyarı! Göz yaşartıcı gaz" yazan plastik barikatlar kurdu.
Yasama Konseyi binasında bulunan BBC muhabiri Gabriel Gatehouse polisin bina etrafında barikat oluşturduğunu, bir polisin olaylarda yaralandığını bildirdi.
Bölgeden gelen görüntülerde protestocuların da polise trafik konisi gibi cisimler attıkları görülüyor.
South China Morning Post gazetesine konuşan Komiser Stephen Lo Wai-chung, protestocuları durdurmak için silah kullanmaktan başka şansları kalmadığını savundu.
Uluslararası haber ajanslarına konuşan bazı protestocuları ise yasa tasarısı iptal edilene kadar sokakları terk etmeyeceklerini söylüyor.
Tasarıda Çin, Tayvan ve Macau'daki yetkililerin cinayet ve tecavüz gibi suçlarla yargılanan şüpheliler için iade başvurusu yapmasına izin verilmesi, son kararı ise her davayı özel olarak inceleyecek mahkemelerin vermesi öngörülüyor. Siyasi ya da dini suçlardan yargılanan kişilerinse iade edilmeyeceği belirtiliyor.
Hükümet sadece hapis cezası en az 7 yıl olan mahkumların iade edilmesi gibi bazı tavizlerle kamuoyundaki tepkileri azaltmaya çalışsa da, önemli bir kesim, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargılama süreçleri ve işkenceye maruz kalacağından endişeli.
Çin'e iade yasa tasarısına karşı çıkanlar arasında eğitim kurumları, hukukçular ve iş çevreleri de var.
100'den fazla şirket çalışanlarının protestolara katılabilmesi için iş durdurma kararı aldı. 4 binden fazla öğretmen de greve gideceklerini açıkladı.
Güçlü iş dernekleri de yasa tasarısının Hong Kong'un rekabet gücünü düşüreceğini savunuyor.
Protestoyu düzenleyenen Pazar günü yapıaln gösteride katılımcı sayısının bir milyona yakın olduğu belirtilmiş, polis ise sayının en fazla 240 bin olabileceğini söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!