Hong Kong: Onbinlerin yürüdüğü eylemde yoğun güvenlik eylemleri

22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong'ta binlerce kişi, demokrasi yanlısı gruplarca düzenlenen son gösteride, yoğun güvenlik önlemleri altında yürüdü.
Hong Kong'ta haftalardır yapılan protesto eylemleri Çin ile yapılan iade anlaşmasına karşı başladı, ancak daha sonra diğer demokrasi sorunlarını da içine alacak şekilde genişledi.
Pazar günkü protestoda, göstericiler belirlenen bitiş çizgisini aştı ve Çin merkezi yönetiminin binasına doğru devam ediyor.
Çok sayıda eylemci, polisle arbede yaşadı.
Polis, belirlenen yürüyüş güzergahının dışında kalan yerlerde eylemcilerin dağıtılması için operasyonların başlayacağını belirtti.
Eylemciler daha önce Çin hükümeti binasına yumurta attı ve duvarlarına yazılar yazdı. Sloganlardan birinde "Barışçıl yürüyüşlerin yararsız olduğunu bize siz öğrettiniz" yazıyordu.
Eylem, protestodan önce bildirilerle birlikte büyük miktarda patlayıcı bulunması nedeniyle gergin başladı.
Cumartesi günü polise destek veren ve eylemcilerin şiddetini hedef alan eyleme de onbinlerce kişi katılmıştı.
Hong Kong yönetimi, eylemlerin ardından iade anlaşmasından vazgeçti.
Eski İngiliz sömürgesi Hong Kong, Çin'in bir parçası, ancak bir dereceye kadar özerklik sağlayan "tek ülke, iki sistem" yönetimi var. Bölgenin, Çin'den ayrı, kendi adalet sistemi bulunuyor.
Üst üste yedinci hafta yapılan eylemde, onbinlerce kişi Hong Kong Adası'ndaki geleneksel protesto alanına gitti.
Ancak, yürüyüş güzergahı değiştirildi ve başlıca hükümet binalarının bulunduğu merkez kesimi, rota dışında bırakıldı.
Ancak, demokrasi yanlısı meclis üyesi Claudia Mo, Reuters Haber Ajansı'na yaptığ açıklamada "Saanırım bir çok kişi merkeze doğru yürüyecek" dedi ve polisin, hükümet binaları etrafındaki olası şiddet olaylarından "çok kaygı duyduğunu" vurguladı.
4 bin kadar güvenlik görevlisinin konuşlandırıldığı bildirilyor.
Daha önceki eylemler genelde sakin geçmiş, ancak yer yer şiddet olayları görülmüştü. Geçen haftasonu çıkan çatışmalarda aralarında 13 polisin de bulunduğu 28 kişi yaralanmıştı.
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