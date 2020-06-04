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Hong Kong meclisinde Çin Milli Marşı tasarısı gerginliği

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Yasama Konseyinde (meclis) Çin Milli Marşı tasarısının görüşmeleri sırasında çıkan gerginlik üzerine oturum ertelendi.

04.06.2020 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hong Kong meclisinde Çin Milli Marşı tasarısı gerginliği
AA

Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, Yasama Konseyinde Çin Milli Marşı tasarısına ilişkin yapılan oturum sırasında iki muhalif delege tasarıyı protesto etti.

Protestocu delegelerden Ray Chan, meclise kötü kokulu bir sıvı madde attı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Chan’i ve ona eşlik eden diğer delegeyi dışarı çıkardı, oturuma ara verildi.

Diğer yandan Hong Kong basınındaki haberlerde, yerel meclisin uzun süredir gündeminde olan Çin Milli Marşı tasarısı nedeniyle meclis etrafında olası protestoları engellemek için geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Çoğunluğunu Çin yanlısı delegelerin oluşturduğu mecliste Çin Milli Marşı tasarısının bugün kabul edileceği iddia ediliyor.

Yasama Konseyinde tasarıları inceleyen İçişleri Komitesinin muhalif delegelerce son 6 aydır oyalanması nedeniyle mecliste İçişleri Komitesi Başkanlık Seçimi yapılmış ve komitenin başına Çin yanlısı bir delege getirilmişti.

- Çin Milli Marşı

Çin hükümeti, Kasım 2017'de ülkenin milli marşına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti. 

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong'da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında, taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı. 

"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.


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