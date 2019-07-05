Hong Kong - İngiltere'den Çin'e uyarı: Protestolar güç kullanılarak bastırılmasın

05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Hong Kong'daki protestolarla ilgili olarak Çin'i uyardı. Hunt, Pekin yönetiminden protestoları "güç kullanarak bastırmamasını" istedi.
BBC'ye konuşan Jeremy Hunt, Hong Kong'daki "tüm şiddet olaylarını kınadığını" söyledi.
Jeremy Hunt bununla birlikte Çin hükümetini, protestocuların endişelerinin "temel nedenlerini" anlamasını istedi.
İngiltere'de, eski dışişleri bakanı Boris Johnson ile birikte Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olmak için yarışan ve iki başbakan adayından biri olan Hunt, Çin'in Hong Kong'un özerkliğini aşındırmaya çalışması halinde bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısını yineledi.
Çin de daha önce İngiltere'yi "iç işlerine karışmama" yolunda uyarmıştı.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısını protesto amacıyla haftalardır gösteriler düzenleniyor.
Göstericiler tasarıyı, "Çin'in Hong Kong üzerindeki kontrolünü artırma adımı" olarak görüyor.
Protestocular Pazartesi günü Parlamento binasını basmış ve polisle çatışmıştı.
Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.
Çin ile İngiltere arasında 1984'te yapılan anlaşma sonucu Hong Kong, 1997'de yarı-özerklik koşuluyla Çin'er iade edilmişti.
Hong Kong, dış ilişkiler ve savunma konularında Çin'e bağlı olmakla birlikte, kendi hukuk sistemine sahip.
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