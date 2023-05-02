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Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü 

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin ekonomisi, 2022'de yıl boyunca süren daralmanın ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyüme kaydetti

Giriş: 02.05.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü 
AA

Kamu yayın kuruluşu RTHK'nın haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, bugün yapılacak Yürütme Konseyi toplantısı öncesinde ilk çeyrek büyüme rakamını duyurdu.

Ekonominin ilk çeyrekte geçen yıla göre iyiye gittiğini ifade eden Lee, kentin gayrisafi hasılasının ocak-mart döneminde yüzde 2,7 artış kaydettiğini bildirdi.

Lee, ilk çeyrekte kentin ihracatının azalmasına rağmen, Çin anakarasındaki hızlı ekonomik toparlanma ve uluslararası uçuşların normale dönmesiyle birlikte ikinci çeyrekte daha yüksek ekonomik performans beklediklerini belirtti.

Çin'de 5 günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin başladığı hafta sonunda kenti, 320 bini Çin anakarasından olmak üzere 760 bin turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Lee, 5 günlük tatilin sonunda Çinli turist sayısının 600 bine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Turizmdeki canlanmanın diğer iş alanlarını da etkileyerek ekonomik gelişmeye ve istihdamın artmasına yardımcısı olacağını hatırlatan Lee, Hong Kong'un "canlı ve albenisi olan şehir" imajına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Kentin gayrisafi hasılası 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 3,9, ikinci çeyreğinde yüzde 1,4, üçüncü çeyreğinde 4,5 ve dördüncü çeyreğinde 4,5 küçülmüştü

Hong Kong ekonomisi en son 2021'in son çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti.

Kentte geçen yıl Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgı nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri ve sınır aşırı kısıtlamalar, ekonomik etkinliklere ve ihracata darbe vururken, Hong Kong'un dünya ile bağlarını ve Asya'nın finans ve ticaret merkezi konumunu zayıflatmıştı.

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