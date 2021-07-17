Çin’den ABD yaptırımlarına tepki

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Amerika Birleşik Devletleri, cuma günü yedi Çinli yetkiliye Pekin'in Hong Kong'daki demokrasiye yönelik baskıları üzerine yaptırımlar uyguladı.

Biden yönetimi, Çin'in geçen yıl Hong Kong'da yeni bir ulusal güvenlik yasası getirmesinin ardından ABD'li işletmeleri Hong Kong'daki operasyonları ve faaliyetlerine yönelik riskler konusunda uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Hong Kong'daki sözcüsü cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin eylemlerini şiddetle kınadı ve bunların Hong Kong ve Çin'in iç işlerine açık bir müdahale olduğunu söyledi.

Açıklamada, "ABD’nin Hong Kong'un iş ortamıyla ilgili endişeleri sahte, Hong Kong'un refah ve istikrarını yok etme, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atma ve Çin'in kalkınmasını engelleme girişimi gerçek." dedi.

Güvenlik yasasının uygulanmasının Hong Kong'un uluslararası bir finans ve iş merkezi olarak konumunu güçlendirdiğini ve ABD yaptırımlarının ve baskılarının Çin'in büyümesini engellemeyecek olan "atık bir kağıt"tan başka bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Cumartesi günü, bir Hong Kong hükûmet sözcüsü Washington'un geçen yıl boyunca defalarca yasayı karalamaya çalıştığını söyledi. İdeolojik hegemonya açıklaması yaparak ABD’yi iki yüzlülükle suçladı.