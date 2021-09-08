Hong Kong: Tiananmen anma etkinliklerinde tutuklama

AA

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, "Çin Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" üyeleri Çov Hang-tung, Leung Kam-vai, Çan Dor-vai ve Tang Ngok-kuan'ın Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında açılan soruşturma için bilgi vermeyi reddetmeleri nedeniyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Hong Kong'da her yıl Tiananmen'i anmak için mum ışığında tören düzenleyen grup, dün polise yolladığı mektupta soruşturma kapsamında talep edilen faaliyet ve finans bağlantılarına ilişin bilgi vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

Polis, geçen ay, 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca, grubunun yabancı ülkelerin çıkarları için çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlatmış, bu kapsamda gruptan yurt dışında veya Tayvan'da birlikte çalıştıkları grupların veya kişilerin tüm bilgilerini bildirmelerini talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Çin'de Nisan 1989'dan başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Yönetim, 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Olayların tartışılması ve anmalara konu edilmesi Çin'de günümüzde hâlâ tabu kabul ediliyor.