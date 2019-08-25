25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde internet üzerinden organize olan binlerce protestocu Tsuen Wan Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.
Yerel saatle 15.00'te başlayan yürüyüşte "Bağımsız Hong Kong, Haydi Hong Kong" sloganları eşliğinde sağanak yağışa rağmen sürdü.
Göstericiler dün polise taş, molotof kokteyli ile saldırırken, polisin göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahalesiyle karşılaşmıştı.
Bugün de çift şeritli yolların ortasında demir bariyerleri söken göstericiler, protesto güzergahının yakınındaki yollara barikat kurarken, Noel Baba kıyafeti giymiş ve kendini Kanadalı olarak tanıtan biri göstericilere destek sloganları attı.
"Kanadalı Noel Baba" protestolar için "Bu Hong Kong'un meselesi değil, dünyanın meselesidir." ifadelerini kullandı.
Göstericilerden AA muhabirine açıklama yapan Billy adlı bir üniversite öğrencisi ise polisin "barışçıl gösterilere dahi müdahale ettiğini" savunarak bariyerleri kendilerini korumak için kurduklarını dile getirdi.
Diğer bir kolej öğrencisi Alex Chan de protestoları "geleceklerini korumak için" yaptıklarını dile getirdi.
TOMA MÜDAHALESİ OLABİLİR
Ayrıca Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, göstericilerin önceden belirlenen güzergahlarından ayrıldığı ve barikatlar kurduğu kaydedildi.
Polis yasa dışı eylemcilerin dağılmaması durumunda dağıtma operasyonunun yapılacağı yönünde uyarıda bulundu.
Hong Kong basınında polisin yağışlı havada gaz ile müdahalenin etkili olmayacağı gerekçesiyle TOMA ile müdahalede bulunabileceğine dikkat çekiliyor.
Gösterinin olduğu bölgede metro durakları kapatıldı. İş yerleri çalışmaya ara verdi.
ÇİN'E İADE TASARISI
Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.
Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.
Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
TASARI ASKIYA ALINMIŞTI
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.
Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.
Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.
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