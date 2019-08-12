Hong Kong'da protestolar: Dünyanın en işlek havalimanlarından birinde uçuşlar iptal edildi

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki göstericiler

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda yönetim karşıtı gösteriler dördüncü gününe girerken, havaalanından bugün yapılacak tüm uçuşlar iptal edildi. Bugün havalimanına uçakların inmesine de izin verilmeyecek.

Sadece check-in işlemleri tamamlanan uçuşlar, yasak kapsamı dışında tutuldu.

Halen binlerce gösterici dünyanın en yoğun havaalanları arasındaki Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda toplanmış durumda. Havalimanını geçen yıl yaklaşık 75 milyon yolcu kullanmıştı.

Göstericilerin çoğu polisin Pazar günkü protestoları güç kullanarak bastırmasına öfkeli. Polis göstericileri biber gazı kullanarak kullanarak dağıtmıştı.

Bazı göstericiler bugünkü protestolarda gözlerine bandaj taktı. Pazar günkü protestolarda gözü kanayan ve polis tarafından vurulduğu bildirilen bir kadın göstericinin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı.

Hong Kong Emniyet Müdür Yardımcısı Chris Tang ise gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin sadece "şiddete başvuran isyancılara" karşı güç kullandığını söyledi.

Çin yönetimi protesto gösterilerini "terörizm" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki göstericiler

Gösteriler nasıl başladı?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasalm güvence altında.

Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Protestocular son gelişmeler sonrası ise polisin göstericilere yönelik tutumuyla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma açılmasını ve gözaltındaki tüm göstericileirn serbest bırakılmalarını talep ediyor.