22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong'un batısında bulunan Yuen Long kasabasındaki tren istasyonunu basan onlarca maskeli saldırgan dün hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı.
Saldırıda en az 45 protestocu yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre protestocular arasında hamile bir kadın ve protestolara yanında çocuğuyla katılan bir kadın da vardı ve beyaz tişört giyen saldırganların hem protestoculara hem de yolculara ayrım gözetmeden saldırdığı belirtildi.
HONG KONG POLİSİ GEÇ GELDİ
Görgü tanıkları, çete mensubu olduğunu öne sürdükleri saldırganların tren istasyonunu basarak görevlilere kapalı olan istasyon girişlerini açtırması sırasında etrafta hiç polis olmadığını bildirdi. İnsanlara ayrım gözetmeden gerçekleştirilen saldırı karşısında bazı protestocu ve yolcular kendilerini ellerindeki şemsiyelerle korudu. Çevik kuvvet polisinin olay yerine geç gelmesi bölge sakinlerinin tepkisini çekti.
HÜKÜMETTEN KINAMA
Hükümet, gece yarısından sonra yayınladığı açıklamada gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Açıklamada, "Bazı maskeli insanlar Yuen Long istasyonunda toplanarak trenlere ve insanlara saldırarak yaralanmalara neden oldular. Bu Hong Kong'da hukukun üstünlüğünü gözeten bir toplum olarak asla kabul edilemez. Hükumet olanları şiddeti kınıyor ve bu tür eylemleri ciddiye alacak" ifadeleri yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!