17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının iptali için düzenlenen protestolarda hükümet binalarının çevresinde toplanan kalabalık, trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için ana caddeyi boşalttı.
Polisin öğle saatlerinde göstericilerden ana caddeleri boşaltmalarını talep etmesi üzerine, protestocular eylemi parlamento yakınındaki Tamar Parkı'na taşıma kararı aldı.
Hong Kong yönetiminin suçluların Çin ana karası ile Tayvan, Makao gibi diğer özel yönetim bölgelerine iade edilebilmesini öngören yasa tasarısının Hong Kong'un özerkliğini baltalayacağını, bölgeyi Pekin yönetiminin siyasi amaçlı müdahalelerine açık hale getireceğini savunan protestocular tasarı iptal edilene dek eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.
Protestocular, yönetimin tasarıda ısrarcı olması halinde Hong Kong vatandaşlarına işlerini ve derslerini boykot çağrısında bulundu.
ŞEMSİYE PROTESTOCULARININ LİDERİ HAPİSTEN ÇIKTI
Öte yandan, özel yönetim bölgesinde 2014 yılında başyönetici seçiminin Çin'in müdahalesinin uzağında, demokratik yollardan yapılması için düzenlenen, "şemsiye protestoları" adı verilen demokrasi yanlısı kitle gösterilerinin öncülerinden Joshua Wong adlı aktivist, eylemlerdeki rolünden ötürü aldığı 2 aylık hapis cezasının bitmesiyle serbest bırakıldı.
Wong, hapisten çıktıktan sonra hükümet binaları önünde protestoları sürdüren göstericilere katıldı. 22 yaşındaki genç aktivist, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam'ı istifaya davet ederken siyasi yargılamalara son verilmesi çağrısı yaptı.
Hong Kong'da dün yapılan kitlesel protesto gösterilerine, eylemcilerin iddiasına göre yaklaşık 2 milyon, polis verilerine göre ise 338 bin kişi katılmıştı. Kentte önceki hafta sonu da yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı tahmin edilen kitlesel gösteriler yapılmıştı.
İADE YASASI İÇİN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK
Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.
Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.
Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.
Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.
Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.
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