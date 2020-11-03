Hong Kong'da polislerin kişisel bilgilerini ifşa eden kişiye 2 yıl hapis cezası

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Channel News Asia'nın haberine göre, Hong Kong Telecom'un eski çalışanı Chan King-hei'ye şirket bünyesinde tutulan kişisel verileri yasa dışı olarak ele geçirmek ve ifşa etmek suçlarından 2 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Chan'ın polisler ve ailelerinin kişisel bilgilerini bir Telegram kanalında paylaştığını açıkladı.

Hong Kong polisi, Chan'ın cep telefonunda güvenlik güçlerinin kimlik kartı ve telefon numaralarının yanı sıra ailelerinin ikamet adresleri de olmak üzere çok sayıda kişisel bilginin bulunduğunu tespit etmişti.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, geçen yıl verdiği kararla polislerin ve ailelerinin taciz edilmesi ve mahremiyetlerinin ihlal edilmesini önlemek için güvenlik güçlerinin bilgilerinin internet ve sosyal medyada paylaşılmasına yasak getirmişti.

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Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.