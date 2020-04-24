Hong Kong'da Kovid-19 salgınının gölgesinde üniversiteye giriş sınavları düzenleniyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde üniversiteye giriş sınavları düzenlenmeye başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hong Kong'da üniversiteye kabullerde gerekli İkincil Eğitim Diploması sınavlarına 52 binden fazla öğrencinin girmesi bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir ay ertelenen sınavlara giren öğrencilerin maske takmaları zorunlu. Öğrencilerin ayrıca ateşleri kontrol ediliyor ve sınav salonuna girmeden önce sağlık durumlarına ilişkin formu imzalamaları gerekiyor.

Sınav salonlarında oturma düzeninin de sosyal mesafe kuralı çerçevesinde bir metre aralıklarla ayarlandığı dikkati çekiyor.

Bölgede üniversiteye giriş sınavları, 25 Mayıs'a kadar düzenlenmeye devam edecek.

Sınavların normalde 27 Mart'ta başlaması gerekiyordu ancak yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı.

Hong Kong'da Kovid-19'dan 4 kişi öldü, bölgede vaka sayısı 1036.