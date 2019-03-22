Hong Kong'da konut yapacak yer kalmayınca 80 milyar dolarlık yapay ada projesi gündeme geldi

Hong Kong'da konut sorununa çözüm için yaklaşık 80 milyar dolarlık bir projeyle dünyanın en büyük yapay adalarından birinin inşa edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında Lantau Adası'nın çevresinde denizde bin hektarlık bir alan doldurulacak.

Central Park'tan üç kat büyük olacak, 260 bin konut inşa edilecek

Hong Kong hükümetinin açıklamasına göre 2025'te başlanacak projenin 2032'de tamamlanması hedefleniyor.

New York'taki Central Park'tan üç kat daha büyük olacak adada 260 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor. Adadaki yapıların yüzde 70'inden fazlası konutlardan oluşacak.

Yapay ada, kentin en pahalı altyapı projesi. 1998'de açılan Hong Kong Uluslararası Havalimanı yaklaşık 20 milyar dolara mal olmuştu.

Dubai'de denizin doldurulmasıyla inşa edilen Palmiye Adası'nın maliyetinin de 12 milyar olduğu belirtiliyor.

Projeye karşı çıkanlar, maliyetin çok yüksek olacağını, deniz canlılarının ve özellikle pembe yunusların zarar göreceğini ve halkın görüşünün alınmadığını söylüyor.

1,106 kilometre kare yüzölçümü olan 7,3 milyon nüfuslu Hong Kong, dünyada konut fiyatlarının en yüksek olduğu yerlerden biri.

Bu projeye ek olarak yine Lantau çevresinde 700 hektarlık ikinci bir yapay adanın daha inşa edileceği belirtiliyor. Ancak bu projenin ayrıntıları ve olası maliyeti henüz bilinmiyor.

Dünyanın en uzun köprüsü

Lantau Adası'nda geçen yıl dünyanın en uzun deniz köprüsünün inşasına başlanmıştı.

55 kilometre uzunluğundaki köprü, Hong Kong'u Macau ve Çin anakarasına bağlayacak.

Çin'in bu köprüyle yarı özerk Hong Kong üzerindeki ağırlığını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.