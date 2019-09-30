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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yarın Çin Cumhuriyet Bayramı olan "Guoçing" esnasında geniş katılımlı demokrasi yanlısı yürüyüş düzenlenmesi talebi reddedildi.
Hong Kong'da geçen aylarda birçok yürüyüşü organize eden Sivil İnsan Hakları Cephesi, bölge temyiz kurulunun, salı günü Hong Kong'un merkezinde planlanan yürüyüşe yönelik polis yasağını onayladığını açıkladı.
Sivil İnsan Hakları Cephesi, göstericilerin barışçıl toplanmasını engellemenin, geçmişte yasaklanan yürüyüşlerde olduğu gibi vatandaşlar her halükarda sokağa döküleceğinden şiddeti körükleyebileceğini savundu.
Cephenin koordinatörlerinden Bonnie Leung, "Hong Kong, ifade ve toplanma özgürlüğünü kaybediyor. Gitgide bir polis devletine dönüşüyor." ifadesini kullandı.
Hong Kong'da yarın söz konusu yürüyüşün yanı sıra çeşitli mekanlarda gösteriler planlanıyordu.
Bölgede hafta sonu düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu. Polis, resmi binalara yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanmış ve protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıkmıştı.
100'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA
Yerel basın, hafta sonu düzenlenen gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını, biri gazeteci 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
Hong Kong'da bu sabah da aralarında bir aktör ile aktivistin bulunduğu birçok kişinin, yönetim karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı haberleri çıktı.
Polis ise bu haberleri doğrulamadı.
HONG KONG'DA PROTESTOLAR
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.
"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.
Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.
Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.
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