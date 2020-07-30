Hong Kong'da 12 muhalefet adayı Yasama Konseyi seçimlerinden menedildi

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Global Times'ın haberine göre, Hong Kong hükümetinden bir sözcü, seçim işleri komisyonunun, muhalefetten 12 adayın Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtti. Sözcü, "Söz konusu 12 aday, Yasama Konseyi seçiminin gerekliliklerini karşılamıyor ve dolayısıyla diskalifiye edildiler." ifadesini kullandı.

Kararın, "bazı kişilerin iddia ettiği gibi sözde siyasi sansür, ifade özgürlüğünün kısıtlanması veya adaylıktan yoksun bırakma ile ilgisi olmadığını" söyleyen sözcü, bunun, seçiminin geçerli yasalar doğrultusunda açık, dürüst ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Hong Kong'da bu ay, yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için iki gün boyunca oy kullanmıştı.

Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeyi amaçlıyor.

Buna rağmen bazı aktivistler, yetkililerin bazı adayları seçim yarışından menedebileceğinden endişe ediyordu.

Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabileceklerini veya seçimlerden menedebilecekleri değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hong Kong'da 70 sandalyeli Yasama Konseyi'nin 35 sandalyesi nispi temsil sistemiyle, coğrafi seçim çevresine göre ve genel oyla belirlenirken, 35'i "işlevsel seçim çevresi" adı verilen mesleki veya özel çıkar grupları tarafından seçiliyor. İşlevsel seçim çevreleri içinde "süper sandalye" adı verilen 5'i ise Belediye Meclis üyeleri arasından 15 üyenin önerisiyle gösterilen adayların yarıştığı genel oyla yapılan seçimle belirleniyor. Hong Kong vatandaşları yalnızca Belediye Meclisi üyelerini genel oyla belirliyor.

Bölgede son Yasama Konseyi seçimleri 2016'nın Eylül ayında yapılmıştı.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.