Hong Kong Baş Yöneticisi Lam: "Tayvan'da tutulan 5 Hong Konglu hakkında bilgi alamadık"

AA

Lam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni güvenlik yasası nedeniyle Hong Kong'dan ayrılıp Tayvan'a kaçma girişiminde bulunduğu düşünülen 5 Hong Konglu hakkında "Tayvan ile temas kurmaya çalıştık ancak 5 Hong Konglu hakkında bilgi alamadık." dedi.

Tayvan basınında yer alan haberlerde denizde teknede bulunan 5 Hong Konglunun geçen aydan bu yana Tayvan'da gözaltında olduğu bilgisi yer almıştı.

Tayvanlı yetkililer, 5 Hong Konglunun gözaltında olduğunu henüz doğrulamadı.

Öte yandan Çin hükümeti pazar günü yaptığı açıklamada, yasa dışı yollardan Tayvan'a geçmeye çalıştıkları iddia edilen 12 Hong Konglu aktivistin gözaltına alındığını teyit etmişti.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" belirtmişti.