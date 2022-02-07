Honduras Devlet Başkanı Castro Kovid-19'a yakalandı

İHA

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta geçtiğimiz sene 28 Kasım’da yapılan seçimlerden zaferle çıkan ve ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olan Xiomara Castro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İHA'nın haberine göre; Castro, hafif semptomları olduğunu belirterek, karantinaya girdiğini ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini aktardı. Castro, ayrıca bir önceki testinin ise negatif çıktığını ifade etti.