Honda Türkiye’de nöbet değişimi

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Honda Türkiye'nin kaptan koltuğunda nöbet değişimi gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana Honda Türkiye’de başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, Mart ayı sonu itibari ile yerini Satoru Yamada’ya bırakacak.

Honda Türkiye’nin yeni başkanı olan Satoru Yamada, 3 yıl boyunca Honda Türkiye’de Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Yamada, Honda Türkiye’ye gelmeden önce ise son olarak Honda Motor Europe/Almanya’da başkan yardımcısı olarak görev aldı.

31 Mart 2022 itibariyle gerçekleştirilecek görev değişiminin ardından Honda Türkiye başkanı olacak Satoru Yamada, Otomobil ve Motosiklet birimlerinin tüm satış ve satış sonrası operasyonlarının başında yer alacak.

Takuya Tsumura'nın ise Honda Türkiye’deki görevinin ardından Honda Cars India Ltd. başkanı olarak görevine devam edeceği öğrenildi