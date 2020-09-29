Honda SUV e:concept'in dünya prömiyeri yapıldı

Honda, 2020 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda (Auto China 2020) elektrikli SUV konsepti Honda SUV e:concept'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda SUV e:concept, markanın elektrikli SUV modellerinin geleceğine olan bakış açısının en büyük yansıması olarak fuarda yer aldı.
Fuarda geniş ürün gamını sergileyen Honda, elektrikliye geçiş stratejisi kapsamında Çin'de satışa sunulacak ilk şarj edilebilir hibrit aracı olan CR-V PHEV modelini de fuar ziyaretçileri ile buluşturdu.
Sadece yeni modellerini tanıtmakla kalmayan Honda ayrıca, yeni nesil çok yönlü sürüş destek sistemleri ADAS (Advanced Driver Assist System) ile ilgili bir teknoloji sunumu da yaptı.
Honda, 2030 Küresel Vizyon stratejisi kapsamında karbondan ve kazalardan arındırılmış bir toplum oluşturma hedefleri olduğunu belirterek, bu hedefe paralel olarak herkesin güvende olduğu ve trafik kazalarının olmadığı bir toplum gerçekleştirmeye yardımcı olmayı amaçladıklarını aktardı. "Herkes İçin Güvenlik" yaklaşımına dayanan kazasız bir topluma ivedilikle ulaşmak için çalışmalarını sürdüğünü açıklayan Honda, bu hedefe doğru atılan önemli bir adım olan ADAS için bu yıl Çin'de yol testlerine başlamayı planladığını da duyurdu.
Pekin Otomobil Fuarı'nın en çok dikkati çeken yeniliklerinden biri olan Honda SUV e:concept, sadece çevreci bir elektrikli otomobil olarak değil, çok yönlü gelişmiş sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra yeni nesil Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemi ile de öne çıkıyor.
Honda SUV e:concept'te yer alan sürüş destek sistemi ADAS, Honda Sensing'in yeni nesil ve gelişmiş formunu gözler önüne seriyor. Daha geniş bir ön kamera açısı ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radarın benimsenmesi sayesinde gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistem, otoyollarda ve ara yollarda çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü destekliyor.
Honda Connect ise bir yapay zeka asistan arayüzü, akıllı telefon bağlantısı ve gelişmiş bağlantı ile kablosuz güncellemeler alarak gelecek teknolojilerini kullanıma sunuyor.
Honda CR-V PHEV, Çin'de satışa sunulan şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan ilk Honda modeli olacak. Çin'de 2021 yılının ocak ayında satışa sunulması planlanan Honda CR-V PHEV, Sport Hybrid i-MMD iki motorlu hibrit sistemi ile daha verimli bir pile ve konvertör sisteme sahip.
Bu sistem, sürüş performansı, tepkiler ve sessizlik dahil olmak üzere neredeyse tüm günlük sürüş koşullarında elektrikli araca en yakın sürüş hissini sunuyor.
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