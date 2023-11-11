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Japon otomobil üreticisi Honda, 2023 mali yılı Nisan-Eylül bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklenti ve hedeflerini duyurdu.

Honda'nın Nisan-Eylül 2023 net kârı, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82,1 artışla 616,3 milyar yene (4 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirleri yüzde 18,9 artışla 9,61 trilyon yene (63,4 milyar dolar); işletme kârı yüzde 53,6 artışla 696,5 milyar yene (4,6 milyar dolar) çıktı.

Üretici firma, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybı ve parça tedarik sorunlarının hafiflemesiyle tüm mali yılı beklentilerini de güncelledi.

Buna göre Honda, net kârının, 2022 mali yılına kıyasla yüzde 42,8 artışla 930 milyar yene (6,2 milyar dolar) yükseleceğini tahmin ediyor.

Tüm mali yıl satış gelirlerinin 20 trilyon yen (132 milyar dolar), işletme kârının da 1,2 trilyon yen (7,9 milyar dolar) olması öngörülüyor.

Honda Başkan Yardımcısı Aoyama Şinji, açıklamasında, Çin piyasasında elektrikli araç (EV) rekabetine odaklandıklarını, 2024 sonrasında yeni EV modelleri piyasaya süreceklerini bildirdi.