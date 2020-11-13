Honda F1 takımları Türkiye Grand Prix'sine hazır

AA

Honda'nın açıklamasına göre, sezonun 14. yarışı Türkiye Grand Prix'si 13-15 Kasım'da 9 yıllık aranın ardından İstanbul'da gerçekleşecek.

Formulaseverlerin merakla beklediği yarış için Türkiye'ye gelen Red Bull Racing Honda ve Scuderia Alpha Tauri Honda takımlarının pilotları, İstanbul sokaklarında yaptıkları video ve fotoğraf çekimleriyle Formula 1 heyecanını yarış öncesinde herkese yaşattı.

Türkiye Grand Prix'sinde takımlarına puan kazandırmak için kıyasıya mücadele edecek Honda Formula 1 takımlarının pilotları, yarış öncesinde İstanbul'da yapılan çekimler ile Formula 1 heyecanını İstanbul caddelerine taşıdı.

Honda Formula 1 takımlarının fotoğraf çekimleri İstanbul'un tarihi bölgelerinde gerçekleşti. İstanbul Valiliği tarafından seyircisiz olarak düzenlenme kararı alınmasının ardından Formula 1 heyecanını tribünlerde yaşayamayacak olanlar, Honda takımlarının pilotlarını yakından görme fırsatı yakaladı.