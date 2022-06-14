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Son dönemde birçok otomotiv üreticisinin farklı mobilite çözümleri geliştirme trendine, Japon otomobil üreticisi Honda'da uydu.

Japon şirket, 2017 yılında başlatılarak toplumsal sorunları çözmeye, müşteriler ve toplum için yeni değerler yaratmaya katkıda bulunmak üzere orijinal teknolojilere, fikirlere ve tasarımlara şekil veren yeni iş geliştirme programı Ignition’a ait ikinci bir ticari girişim kurduğunu duyurdu.

Yeni kurulan Striemo Inc.’in ise ‘Striemo’ adındaki tek kişilik, üç tekerlekli bir elektrikli mikro ulaşım ürünü geliştirdiği açıklandı. Verilen bilgiye göre, ‘Striemo’, kullanıcının dengesini korumasını kolaylaştıran yapısı ile yavaş yürümekten bisiklete binme hızına kadar farklı hız kademeleri sunarak daha az düşme olasılığı ile dengeli bir sürüş sağlamayı hedefliyor. Yeni tek kişilik ulaşım aracı ‘Striemo’nun 2022 yılı bitmeden Japonya’da, 2023 yılında ise Avrupa’da satışa çıkacağı kaydedildi.

Honda’nın Kıdemli Genel Müdürü ve Ignition Program Başkanı Shinji Aoyama, "Honda'nın mücadeleci bir ruha sahip birçok ortağı bulunuyor. Yeni ticari girişimimiz olan Striemo Inc.’i Ignition programımız aracılığıyla destekleyeceğiz. Honda olarak her zaman inovasyon girişimlerini hızlandırmaya ve iş geliştirme için yeni fikirlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Japon şirketin yeni girişimler ile arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak için tasarladığı Xcelerator adında bir açık inovasyon programı bulunuyor. Bu program, ABD'deki Silikon Vadisi merkezli Honda Innovations Inc. tarafından yönetiliyor. Honda, bu program üzerinden tüm dünyada ileri teknolojilere sahip bir dizi ticari girişimle iş birliği yapıyor.

Yerli otomotiv sanayisi kuruluşlarından Ford Otosan, Türk mühendislerin geliştirerek Türkiye'de ürettiği elektrikli scooterı Rakun'u kısa bir süre önce satışa sunmuştu.

Küresel arenada ise Seat, Audi, Volkswagen, General Motors ve BMW gibi üreticiler de farklı özelliklere sahip elektrikli scooterlar geliştiriyor.