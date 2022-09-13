Honda, 2050 yılına kadar tüm ürünleri ve kurumsal faaliyetler için sıfır karbon hedefini gerçekleştirme planı kapsamında, motosikletlerini elektriklendirmeye başlayacak.
Japon marka, tüm motosiklet ürünleri için 2040’larda sıfır karbon hedefini gerçekleştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda içten yanmalı motorları geliştirmeye de devam edeceğini açıkladı.
Verilen bilgiye göre, Honda, 2025 yılına kadar küresel olarak 10’dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlarken, elektrikli modellerin yıllık satışlarını önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyon adede, 2030 itibariyle ise toplam satışının yüzde 15’lik bölümüne denk gelen 3.5 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.
ASYA'DA 5 YENİ MODEL SUNACAK
Bireysel kullanım için 2024-2025 yılları arasında Asya, Avrupa ve Japonya'da iki Commuter EV modelini piyasaya sürecek şirket, küresel olarak yaklaşık 50 milyon adet olan elektrikli motosiklet satışlarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Commuter EM ve Commuter EB ürünleri için de en büyük pazar olan Çin'e ek olarak Asya, Avrupa ve Japonya'da 2022 ile 2024 yılları arasında toplam beş kompakt ve uygun fiyatlı model satışa sunulacak.
Honda, Commuter EV'lere ilave olarak FUN EV platformu temel alınarak 2024-2025 yılları arasında Japonya, ABD ve Avrupa'da toplam üç büyük boyutlu FUN EV modelini müşterilerinin beğenisine sunacak.
PİL PAYLAŞIMINA İMKAN TANIYACAK
Japon şirket, pil paylaşımının yaygınlaştırılması ve elektrikli motosiklet modellerini tamamen katı hal batarya ile donatmayı da hedefliyor. Bu kapsamda en büyük motosiklet pazarlarından biri olan Endonezya'da, Honda tarafından geliştirilen Mobil Güç Paketi (MPP) kullanan motosikletler için pil paylaşım hizmeti verilmesi amacıyla bir ortak girişim kurulduğu açıklandı.
Ayrıca Hindistan'da bu yılın sonuna kadar elektrikli üç tekerlekli taksiler için Honda’nın pil paylaşım merkezi hizmete başlayacak. Bu çalışmaların devamında ise uzun vadede pil paylaşımını diğer Asya ülkelerinde yaygınlaştırması için girişimlerini genişletilmesi de Honda’nın planları arasında yer alıyor.
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