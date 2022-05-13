İsmi var, resmi yok!

Son dönemde yeni model atağına kalkan markalardan Honda, C-SUV segmentinde yeni bir SUV model üreteceğini duyurdu.
2023'te Avrupa yollarına çıkacak otomobilin ismi ZR-V olarak açıklandı. Japon markanın diğer modellerinde de kendine yer bulan 'e:HEV' hibrit teknolojisine sahip olacak otomobilin, HR-V ve CR-V modelleri arasında konumlanacağı belirtildi.
Bu noktada, Honda Türkiye yetkililerinden, önceki gün birçok yayın organında Avrupa'ya gelecek ZR-V olarak görselleri paylaşılan aracın, sadece Çin ve Amerika pazarlarında satılacağını öğrendiğimizi açıklamakta fayda var.
(Üstte Amerika'da tanıtılan HR-V, altta Çin'de piyasaya çıkacak ZR-V)
HER PAZARA ÖZEL MODEL GELİŞTİRİYOR
Honda'nın ZR-V için neden böyle bir strateji izlediğine bakacak olursak, Japon marka otomotiv endüstrisindeki birçok ana akım üretici gibi, farklı pazarlara yönelik lokal otomobiller geliştiriyor.
Bu kapsamda, Japon markanın Avrupa, Amerika ve Çin pazarlarında, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği birbirlerinden farklı otomobiller boy gösteriyor.
Bu durumu örneklendirmek gerekirse, Honda'nın ABD pazarında varlık gösteren pick-up, büyük boy SUV ve sedan modelleri diğer pazarlarda satılmazken, markanın Çin pazarında satışa sunduğu sedan, SUV ve MPV seçenekler de sadece bu pazara özel olarak geliştiriliyor.
Honda'nın Avrupa'da sattığı araçlar ise, Japon markanın global ürün gamının bel kemiğini oluşturuyor. Fakat, bu modellerin bazıları diğer pazarlarda farklı isimler ile pazarlanıyor.
AYNI İSİM FARKLI MODELLERDE KULLANILACAK
Honda'nın kompakt SUV modeli HR-V'nin adı ise, yakın bir gelecekte farklı pazarlarda farklı otomobiller üzerinde kullanılmaya başlanacak.
Bilindiği gibi, HR-V'nin üçüncü nesli bir süredir Avrupa yollarında olmasına rağmen, bu otomobilin Amerika kıtasında farklı bir model üzerinden devam edeceği açıklanmıştı.
İşte, önceki gün birçok yayın organının Avrupa'ya gelecek ZR-V olarak görsellerini paylaştığı araç, aslında Amerika pazarlarında yeni HR-V olarak yollara çıkacak aracı gösteriyor. Aynı otomobil, Çin pazarında ise ZR-V ismi ile pazarlanacak.
Honda, Avrupa'da satılacak ZR-V için ser verip sır vermese de, otomobilin Çin'de ZR-V, Amerika'da ise HR-V ismi ile satılacak araç ile benzerlik gösterme ihtimali de bulunuyor.
Öyle ki, Honda'nın rakiplerinden Toyota, kompakt SUV modeli Corolla Cross'u, ABD ve Çin pazarından sonra Avrupa'ya ön yüzünde yaptığı ufak değişiklikler ile getirmeye hazırlanıyor.
(Üstte Corolla Cross'un Avrupa versiyonu, altta Corolla Cross'un Amerikan versiyonu)
Bu modelin ZR-V'ye rakip olması ve Toyota'nın da Honda gibi farklı pazarlara yönelik lokal otomobiller geliştirmesi, Honda'nın en büyük rakibi ile benzer bir strateji izleme ihtimalini kuvvetli kılıyor. Ayrıca, Amerika'da HR-V ve Çin'de ZR-V ismini taşıyan otomobil, Avrupa'daki ZR-V ile aynı yıl yollara çıkacak.
ZR-V hakkındaki gizemin, otomobil hakkında detaylı bilgilerin önümüzdeki aylarda açıklanması ile son bulacağı söylenebilir.
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