Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Honda'nın Civic Sedan modelinin satış fiyatı 119 bin 500 TL'den başlıyor.

Civic Sedan 1.6 Premium Düz Benzin 131.500 TL 119.500 TL Civic Sedan 1.6 Elegance Otomatik Benzin 153.725 TL 141.725 TL Civic Sedan 1.6 Executive Otomatik Benzin 167.281 TL 155.281 TL Civic Sedan 1.5 RS Otomatik Benzin 180.392 TL 168.392 TL Civic Sedan 1.6 Premium Eco** Düz Benzin/LPG 139.400 TL 127.400 TL Civic Sedan 1.6 Elegance Eco Otomatik Benzin/LPG 164.100 TL 152.100 TL Civic Sedan 1.6 Executive Eco Otomatik Benzin/LPG 177.500 TL 165.500 TL Civic Sedan 1.6 Premium Dizel** Düz Dizel 152.700 TL 140.700 TL Civic Sedan 1.6 Elegance Dizel Otomatik Dizel 192.392 TL 180.392 TL Civic Sedan 1.6 Executive Dizel Otomatik Dizel 209.280 TL 197.280 TL

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Civic Sedan'ın benzinli, dizel ve LPG'li motor seçenekleri bulunuyor.

Honda'nın bir diğer modeli CR-V ise 273 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Yeni CR-V 1.5 Elegance Benzin Otomatik Benzin 273.400 TL - Japonya Yeni CR-V 1.5 Executive Benzin* Otomatik Benzin 294.000 TL - Yeni CR-V 1.5 Executive+ Benzin Otomatik Benzin 316.600 TL - Yeni CR-V 2.0L i-MMD Hybrid Executive+ Otomatik Elektrik 450.000 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.