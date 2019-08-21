21 AĞUSTOS 2019
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Honda Civic Sedan modelinin satış fiyatı ne kadar? Honda CR-V fiyatı ne kadar oldu?

Honda Civic Sedan ve CR-V 2019 satış fiyatı belli oldu. Honda Civic Sedan ve CR-V modellerinin satış fiyatları merak ediliyordu. Yeni araba almak isteyen müşteriler için Honda Civic Sedan ve CR-V modellerinin satış fiyatlarını inceledik.

21.08.2019 - 14:43 | Güncelleme: Otomobil
Honda Civic Sedan

Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor.  Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Honda'nın Civic Sedan modelinin satış fiyatı 119 bin 500 TL'den başlıyor.

Civic Sedan1.6 PremiumDüzBenzin131.500 TL119.500 TL 
 Civic Sedan1.6 EleganceOtomatikBenzin153.725 TL141.725 TL 
 Civic Sedan1.6 ExecutiveOtomatikBenzin167.281 TL155.281 TL 
 Civic Sedan1.5 RSOtomatikBenzin180.392 TL168.392 TL 
 Civic Sedan1.6 Premium Eco**DüzBenzin/LPG139.400 TL127.400 TL 
 Civic Sedan1.6 Elegance EcoOtomatikBenzin/LPG164.100 TL152.100 TL 
 Civic Sedan1.6 Executive EcoOtomatikBenzin/LPG177.500 TL165.500 TL 
 Civic Sedan1.6 Premium Dizel**DüzDizel152.700 TL140.700 TL 
 Civic Sedan1.6 Elegance DizelOtomatikDizel192.392 TL180.392 TL 
 Civic Sedan1.6 Executive DizelOtomatikDizel209.280 TL197.280 TL

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Civic Sedan'ın benzinli, dizel ve LPG'li motor seçenekleri bulunuyor. 

Honda'nın bir diğer modeli CR-V ise 273 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Yeni CR-V1.5 Elegance BenzinOtomatikBenzin273.400 TL-Japonya
 Yeni CR-V1.5 Executive Benzin*OtomatikBenzin294.000 TL- 
 Yeni CR-V1.5 Executive+ BenzinOtomatikBenzin316.600 TL- 
 Yeni CR-V2.0L i-MMD Hybrid Executive+OtomatikElektrik450.000 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.

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