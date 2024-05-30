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Hollywood'un ünlü yıldızı Jesse Eisenberg, Polonya vatandaşlığına başvurdu. Polonyalı yayın organı Głos Wielkopolski'ye yakın zamanda verdiği röportajda Eisenberg, dokuz ay önce Polonya vatandaşlığına başvurduğunu ve şu anda "nihai imzayı beklediğini" söyledi.

'Sosyal Ağ' (The Social Network) filmiyle tanınan ünlü oyuncu, hem kendisinin hem de eşinin ailesinin Polonyalı olduğunu söyleyen Eisenberg, "Benim ailem Polonya'nın güneydoğusu Krasnystaw'lı, eşimin Anna Strout ailesiyse Lodz'lu. Polonya ile daha büyük bir bağımız olsun istedik. Burada daha çok çalışmak isterim" dedi.

REKLAM 'A Real Pain' filmini Polonya'da çekmenin kendisine çocukluğunda ailesinden dinlediği hikâyeleri hatırlattığını ve "Yahudilerle Polonyalılar arasında daha iyi ilişkiler kurma" isteği uyandırdığını söyleyen oyuncu; "Küçüklüğümden beri Yahudi ailemle Polonyalılar arasındaki ilişkilere dair hikayeler dinlerdim ve tüm hikayeler harikaydı: Polonyalılarla en iyi arkadaştık" diye konuştu. "Ailem savaşa kadar Krasnystaw'da yaşadı, bir kişi savaştan sağ kurtuldu ve Szczecin'e taşındı. Ne yazık ki kısa süre önce Covid'den vefat etti" diyen ünlü oyuncu; Lublin, Varşova, Krasnystaw ve Kraśnik, Radom dahil ailesinin geldiği yerlerde çektiği 'A Real Pain' filmini yazdı, yönetti ve başrolünü oynadı.

"Burada çalışırken, hükümetle ilgili pozisyonlarda çalışan bazı kişilerle tanıştım. Onlara şöyle dedim: Yahudiler ve Polonyalılar arasında daha iyi ilişkiler kurmayı çok isterim. Bana göre ilişkilerin iyi olmaması çok büyük bir talihsizlik. Bunu değiştirebilmeyi çok isterim. Benim ailem buralı, eşimin ailesi de buralı. Polonya vatandaşlığına başvurmamızın bir yolu var mı?'" dediğini anlatan Eisenberg, şunları söyledi: "Amerika'da ilk önce orada olan Yerli Amerikalılar dışında herkes çok yeni. Polonya, kendimden çok daha büyük tarihsel bir şeye bağlı olduğumu hissettirdi."