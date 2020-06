Hollywood'un minik ünlüleri "Türkiye" imzalı elbiseleri tercih etti

AA

Dünyaca ünlü yıldızlar, yapımlardaki başarıları kadar gala ve ödül törenlerinin kırmızı halılarında hangi marka giysiyle yürüdükleriyle de konuşuluyor. Bu gecelerin ertesinde sanat dünyası, aktör ve aktrislerin oyunculuk performanslarını irdelerken, moda dünyası ise hangi giysinin sahibinin üzerinde en iyi durduğunu tartışıyor.Dünyanın en ünlü kişilerine markasını taşıyan bir elbiseyi giydirebilmek ise pek çok tasarımcının hayali. İşte bu hayal, 25 yaşındaki Türk girişimci Ata Sarı için kısa süre önce gerçek oldu.Üniversite öğrenimi için ABD'nin Kaliforniya eyaletine giden Ata Sarı, mezun olur olmaz tekstil üzerine bir şirket kurmaya karar verdi. Bu sektörde ailesinin geçmişten gelen tecrübelerinden yararlanan Sarı'nın sadece kız çocuklarına yönelik satışını gerçekleştirdiği elbiselerin tasarımını ise annesi Mahinur Sarı yaptı.Kurduğu markaya "Mama Luma" adını veren Sarı, 2 yıl önce Santa Barbara'nın merkezindeki Paseo Nuevo Alışveriş Merkezi'nde ilk mağazasını açtı. Bu mağaza markayı bir anda Kaliforniya'daki üst segment tasarımcı çocuk markaları arasına yerleştirdi. Markaya yönelik ilgi, ABD basınında yer almalarının ardından daha da arttı.- Ünlü yıldızlar markayı kendileri seçtiAta Sarı'nın özel bir çabası olmadan NBC'nin ünlü dizisi "This Is Us"ın çocuk yıldızlarından Faithe Herman, 3. sezon galası, Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödül Töreni öncesi düzenlenen parti ve oynadığı "Shazam" filminin tanıtım etkinliklerine "Mama Luma" marka elbiseleriyle katıldı.Netflix'te gösterilen "Freaks" filminin yıldızı Lexy Kolker, Paris ve Santa Barbara'da düzenlenen uluslararası film festivallerinde "Mama Luma" markasını tercih etti.Dance Moms adlı televizyon programının yıldızı Pressley Hosbach programın etkinliğinde, CBS dizilerinden "Magnum P.I."ın çocuk oyuncusu Stella Edwards da Sandra Bullock'un baş rolünde yer aldığı "Bird Box" filminin galasında "Mama Luma" marka elbiseleriyle göründü.Ünlü çocuk yıldızların ardından dünya çapında milyonlarca takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenleri de "Made in Turkey" etiketli elbiseleri takipçileriyle tanıştırdı.- Türkiye'de üretiliyor dünyaya ihraç ediliyorKısa sürede tahmininin de üzerinde bir başarı elde eden Ata Sarı, 3 yılda geldiği noktayı AA muhabiriyle paylaştı.İmalatı Türkiye'de gerçekleştirdiklerini ve tüm dünyaya satış yaptıklarını belirten Sarı, şirketin kurulduğu 2017'den bu yana Avustralya'dan Japonya'ya, İngiltere'den Gabon'a, Belçika'dan Kamerun'a pek çok ülkeye, yaklaşık 50 bin elbise sattıklarını söyledi.Ata Sarı, ABD'deki mağazalarını tadilat nedeniyle kapatmak zorunda kaldıklarını ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki franchise mağaza açtıklarını belirtti. Asıl amaçlarının sanal ortamdaki satışlarını artırmak olduğunu dile getiren Sarı, pandemi sürecinin de bu anlamda kendilerine avantaj sağladığına değindi.Şirketlerinin kuruluşundan bugüne çok hızlı bir büyüme kaydettiğinin altını çizen Sarı, "Çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum, şimdiden bir dünya markası olduk diyebilirim." dedi.- Türkiye'de de mağaza açmayı planlıyorÜrettikleri her üründe "Made in Turkey" etiketi bulunduğuna da dikkati çeken Sarı, "İhracatın ülkemiz için değerli olduğu zamanlarda bunu çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Türk ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu dünya piyasasında gösterdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.Ata Sarı, elbiselerinin fiyatının 325 dolara kadar çıktığını, yüksek kumaş ve dikiş kalitesinin müşterilerden de takdir gördüğünü anlattı. Türkiye'de de mağaza açma planları olduğundan bahseden Sarı, "Dünyaya Türk ürünleri servis etmekten dolayı biz çok mutluyuz. Türkiyemiz için çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Üretimde ülkemize doğru bir kayma olacağını öngörüyorum." ifadelerini kullandı.Şirket olarak hızla büyüdüklerini, kadrolarını da doğru adımlarla kurmayı istediklerini dile getiren Sarı, bu yılın sonunda "Black Friday" olarak bilinen indirim günlerinde 500 bin dolarlık ciro hedeflediğini sözlerine ekledi.