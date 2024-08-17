Hollywood'un efsane karakteri Indiana Jones'un şapkası 630 bin dolara satıldı

Müzayede evinden yapılan açıklamada; "Karakterin kendisi kadar ikonik olan Indiana Jones'un taktığı şapka, unutulmaz kıyafetinin belirleyici unsurudur. Bu fötr şapka Indiana Jones serisinin ikinci filmi için özel olarak üretildi ve Ford'un Sri Lanka'da çekilen köyde, Elstree Stüdyoları'nda çekilen maden arabası kovalamacasında ve ABD'de çekilen nehir sekansında kullandığı film kareleri, prodüksiyon fotoğrafları ve kamera arkası görüntüleriyle eşleşiyor.