Oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak.

Serinin yazarı olan J.K. Rowling, dava süreci devam ederken Johnny Depp ile çalıştığı için eleştirilmişti.